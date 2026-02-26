すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、3月3日午前9時から、「牛カルビ焼肉丼」を販売する。

すき家が期間限定で販売している人気商品「牛カルビ焼肉丼」が今年も登場する。



左から：「牛カルビ焼肉丼」「キムチ牛カルビ焼肉丼」「ねぎ玉牛カルビ焼肉丼」

にんにくの旨みやリンゴの甘みが詰まった特製だれを絡めた牛カルビを、注文ごとに店内で焼き上げて提供する。思わずごはんを“かっこみ”たくなる、牛カルビの旨みたっぷりでジューシーな味わいを存分に堪能してほしい考え。



左から：「とろ〜り3種のチーズ 牛カルビ焼肉丼」「にんにく牛カルビ焼肉丼」「牛カルビ焼肉皿」

同時に、旨辛なキムチが牛カルビの旨みを引き立てる「キムチ牛カルビ焼肉丼」や、シャキシャキの青ねぎやまろやかなたまごが牛カルビと相性抜群の「ねぎ玉牛カルビ焼肉丼」など、様々なトッピングを合わせた商品も販売する。また、好きなメイン商品と一緒に味わえる「牛カルビ焼肉皿」も用意した。

ぜひこの機会に、すき家でもおうちでも、「牛カルビ焼肉丼」を食べてほしい考え。

［小売価格］

牛カルビ焼肉丼

（並盛）：750円

（ごはん大盛）：800円

（特盛）：1150円

キムチ牛カルビ焼肉丼

（並盛）：960円

（ごはん大盛）：1010円

（特盛）：1360円

ねぎ玉牛カルビ焼肉丼

（並盛）：960円

（ごはん大盛）：1010円

（特盛）：1360円

とろ〜り3種のチーズ 牛カルビ焼肉丼

（並盛）：960円

（ごはん大盛）：1010円

（特盛）：1360円

にんにく牛カルビ焼肉丼

（並盛）：820円

（ごはん大盛）：870円

（特盛）：1220円

牛カルビ焼肉皿

（並盛）：650円

（2倍盛）：1050円

（すべて税込）

［発売日］3月3日（火）

すき家＝https://www.sukiya.jp