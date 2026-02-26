ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、全国各地の有名人気店が監修するラーメン4種類を順次発売する「名店監修ラーメン巡り」を2月24日から全国のファミリーマート約1万6400店で実施する。

ファミリーマートでは、1つで得られる満足感と味わいにこだわった温かい麺類を販売している。これまで、数々の人気店監修商品を発売し、好評を得てきた。





今回「名店監修ラーメン巡り」と題して、北は北海道、南は九州まで全国各地の名店の味が楽しめるラーメン4種類を発売する。

前回発売時に5週連続で温かい麺カテゴリで売り上げ数1位を獲得した「博多一風堂」、カップ麺や冷凍食品で支持を得ている「すず鬼」、ファミリーマートではおなじみの「来来亭」、「さっぽろ純連」、それぞれの監修のもとで、レンジで温めても美味しい麺やスープを目指し、何度も試作を重ねて出来上がった自信作揃いとなっている。店舗に来店するのが難しい人も、近くのファミリーマートで気軽に有名店の味を楽しめる。



「すず鬼監修 スタ満ソバ」

「すず鬼監修 スタ満ソバ」は、すず鬼監修の、濃厚な醤油スープをベースにガッツリと効かせたニンニクで食べ応え抜群のラーメン。黒胡椒の香りと辛さをアクセントにきかせ、豚肉炒め、ニラ、もやし、おろしニンニクをトッピングした。



「博多一風堂監修 とんこつラーメン」

「博多一風堂監修 とんこつラーメン」は、博多一風堂監修の、とんこつをしっかりと効かせながらラードの旨みを組み合わせた、まろやかな旨みを味わえる細麺仕立てのとんこつラーメンです。チャーシュー、きくらげ、青ねぎをトッピングしました。



「来来亭監修 背脂醤油ラーメン」

「来来亭監修 背脂醤油ラーメン」は、来来亭監修の、鶏ガラベースの醤油ラーメンスープに背脂のこってり感がたまらないラーメンとなっている。チャーシュー、メンマ、青ねぎをトッピングした。



「さっぽろ純連監修 正油ラーメン」

「さっぽろ純連監修 正油ラーメン」は、純連監修の、醤油のキレと旨みをしっかりと効かせたスープにコシのある専用の熟成麺を合わせた正油ラーメン。チャーシュー、玉ねぎ、もやし、メンマをトッピングした。

［小売価格］

すず鬼監修 スタ満ソバ：698円

博多一風堂監修 とんこつラーメン：646円

来来亭監修 背脂醤油ラーメン：598円

さっぽろ純連監修 正油ラーメン：646円

（すべて税込）

［発売日］

すず鬼監修 スタ満ソバ2月24日（火）

博多一風堂監修 とんこつラーメン：2月24日（火）

来来亭監修 背脂醤油ラーメン：3月3日（火）

さっぽろ純連監修 正油ラーメン：3月3日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp