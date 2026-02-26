森永製菓は、「ダース」ブランドから、3層仕立ての贅沢な味わいととろけるくちどけが楽しめる「ダースプレミアム＜華やぐ苺＞」「ダースプレミアム＜華やぐ抹茶＞」を3月3日に期間限定で発売する。



「ダースプレミアム＜華やぐ抹茶＞」

「ダースプレミアム＜華やぐ苺＞」は、コクのあるホワイトチョコレートで、ほどよい酸味が特長で香りがよい“とちおとめ”の果汁を使用した苺のチョコレートを挟んだ3層仕立てのプレミアムなダース。「ダースプレミアム＜華やぐ抹茶＞」は、やさしいミルクのコクを楽しめるチョコレートで、繊細で上品な甘みと旨味の“宇治抹茶”を使用した抹茶のチョコレートを挟んだ。

華やかな味わいと余韻が楽しめる商品の発売で、消費者に笑顔を届けていく。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月3日（火）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp