藤本美貴＆庄司智春夫婦、吉野家デート写真にファンほっこり「親近感湧く」「表情が似てきた」
【モデルプレス＝2026/02/26】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が2月25日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴とのデート写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】3児のパパ芸人「表情が似てきた」元モー娘。妻との吉野家ショット
庄司は「仕事で 時間がなかったから吉野家にする？って言ったら 良いねって乗ってくれて 2人で牛丼食べました」「美味しかった」とつづり、写真を投稿。ベージュのアウターを着た庄司と、グリーンに赤のラインが入ったアウターを着た藤本が、丼を前に笑顔で写るショットを披露している。さらに「また思い出が増えた」と、忙しい中でも夫婦の時間を大切にしている様子を記した。
この投稿に「素敵な夫婦」「2人とも嬉しそう」「推しの2人」「最高の2ショット」「親近感湧く」「表情が似てきた」「思い出が増えたっていうのが素敵」「ほっこりした」などと反響が集まっている。
庄司は、2009年に藤本と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
◆庄司智春、妻・藤本美貴との吉野家デート公開
◆庄司智春の投稿に反響
