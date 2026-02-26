NCT・ユウタ、日本で“深夜ラーメンデート”満喫！オフ感あふれる表情にキュン「ご褒美です」

NCTのユウタが、“深夜ラーメンデート”ショットを公開した。

ユウタは最近、自身のインスタグラムに「ヒロムと撮影終わりの深夜ラーメンデート」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】ユウタ、日本の大物俳優とほろ酔い2SHOT

公開された写真には、ユウタのソロコンサートに帯同したバンドメンバーのヒロムとともに、日本のラーメン店を訪れた様子が収められている。黒のニット帽にダウンジャケットというラフなスタイルのユウタは、カウンター席で頬杖をつきながらカメラを見つめ、自然体の表情を披露した。

投稿を見たファンからは、「オフ感最高」「ご褒美です」「ビジュ強すぎる」「可愛い〜」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ユウタInstagram）

なお、ユウタは3月6日に公開予定の映画『スペシャルズ』に出演。俳優としても活動の幅を広げており、音楽と演技の両面でさらなる飛躍が期待されている。

◇ユウタ プロフィール

1995年10月26日生まれ。本名は中本悠太。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビューし、グループではサブボーカルとリードダンサーを務める。中学生のときに東方神起を見て、アイドルを志す。2012年、出身地の大阪で行われたSMグローバルオーディションに合格し、満16歳の時に渡韓。約4年間、練習生として過ごした。SMエンターテインメント所属のデビュー組では初めての日本人だ。2022年には映画『HiGH＆LOW THE WORST X』に出演し、日本で俳優デビューも果たした。