外人好きな女が「外国人男性と付き合いたがる理由」９パターン
好きな男性のタイプに「外国人」をあげる女性がいます。彼女たちは外国人男性に、日本の男性とは違うどんなことを求めているのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「外国人男性とばかり付き合いたがる女子の本音」をご紹介します。
【１】外国語を身につけたいから
「言葉を習得するには外国人の恋人を作るのが一番」（２０代女性）など、外国語を覚えるために、外国人男性と親しくなりたがる女性もいるようです。もし得意な外国語があるのなら「○○語なら日常会話レベル」など、アピールしてもいいでしょう。
【２】将来海外に住みたいという野望があるから
「海外生活の近道は、外国人と結婚しちゃうことでしょう（笑）」（２０代女性）など、海外で暮らしたいという希望から、それを叶えてくれそうな外国人男性に焦点を絞る女性もいるようです。海外赴任の可能性がある商社マンなどは、それとなく匂わせてみるといいでしょう。
【３】日本人にはない感覚が新鮮で交際に発見があるから
「イチイチ発見があって、デートにもすごく充実感がある」（２０代女性）など、文化的背景の違いから生じる発見に、新鮮な喜びを感じる女性もいるようです。国内でも生まれ育った場所が違えば言葉も文化も微妙に違うもの。地元ならではのトークを展開して、女性の関心を引きましょう。
【４】長身やマッチョなど外国人男性の見た目が好きだから
「日本人の若い男の子は、私にとっては細すぎる」（２０代女性）など、外国人男性特有のスタイルに魅力を感じる女性もいるようです。身長を伸ばすことはできませんが、体を鍛えることはできるはず。今日から筋トレを始めてはいかがでしょうか。
【５】連れ歩いてまわりに自慢したいから
「見た目にも『外国人』ってわかる人は、一緒にいるだけでちょっと自慢かも」（２０代女性）など、スラリとしたステキな外国人男性といることで、優越感を覚える女性もいるようです。女性がまわりに見せびらかしたくなるような「雰囲気イケメン」を目指してお洒落を磨きましょう。
【６】スキンシップが情熱的だから
「腰に手を回したりするタイミングが絶妙！」（２０代女性）など、一般的に外国人男性のほうがスキンシップに慣れていて、かつ積極的。また、そんな情熱的な部分に惹かれる女性も少なくないようです。人の目が気にならない場所では、時には積極的にスキンシップをとってみてはいかがでしょう。
【７】外国人男性にはモテる自信があるから
「正直、日本よりも旅行中のほうがモテる（苦笑）」（２０代女性）など、長身、黒髪、切れ長の目、などのオリエンタルな魅力がある女性は、日本人男性より外国人男性にモテることがあるようです。そのような発言をする女性がいたら、すかさず「本当は日本でもモテるでしょ」とフォローを入れましょう。
【８】レディファーストを徹底してくれるから
「女性をもてなす態度が自然で『さすが！』と思った」（２０代女性）など、レディファーストの意識が浸透していることに感動する女性もいるようです。車のドアを開ける、重いものを持つなど、簡単なことから習慣化していきましょう。
【９】ストレートな愛情表現が好きだから
「『愛してる』と堂々と言ってくれるのが嬉しい」（２０代女性）など、愛の言葉がスラスラと出てくる外国人男性に胸キュンする女性もいるようです。彼氏から「愛してる」と言われて嬉しくない女性はいません。日本の男性も照れずに愛情表現を心がけましょう。
ほかにも「外国人男性と付き合いたがる女性にはこんな本音がある」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
【１】外国語を身につけたいから
「言葉を習得するには外国人の恋人を作るのが一番」（２０代女性）など、外国語を覚えるために、外国人男性と親しくなりたがる女性もいるようです。もし得意な外国語があるのなら「○○語なら日常会話レベル」など、アピールしてもいいでしょう。
「海外生活の近道は、外国人と結婚しちゃうことでしょう（笑）」（２０代女性）など、海外で暮らしたいという希望から、それを叶えてくれそうな外国人男性に焦点を絞る女性もいるようです。海外赴任の可能性がある商社マンなどは、それとなく匂わせてみるといいでしょう。
【３】日本人にはない感覚が新鮮で交際に発見があるから
「イチイチ発見があって、デートにもすごく充実感がある」（２０代女性）など、文化的背景の違いから生じる発見に、新鮮な喜びを感じる女性もいるようです。国内でも生まれ育った場所が違えば言葉も文化も微妙に違うもの。地元ならではのトークを展開して、女性の関心を引きましょう。
【４】長身やマッチョなど外国人男性の見た目が好きだから
「日本人の若い男の子は、私にとっては細すぎる」（２０代女性）など、外国人男性特有のスタイルに魅力を感じる女性もいるようです。身長を伸ばすことはできませんが、体を鍛えることはできるはず。今日から筋トレを始めてはいかがでしょうか。
【５】連れ歩いてまわりに自慢したいから
「見た目にも『外国人』ってわかる人は、一緒にいるだけでちょっと自慢かも」（２０代女性）など、スラリとしたステキな外国人男性といることで、優越感を覚える女性もいるようです。女性がまわりに見せびらかしたくなるような「雰囲気イケメン」を目指してお洒落を磨きましょう。
【６】スキンシップが情熱的だから
「腰に手を回したりするタイミングが絶妙！」（２０代女性）など、一般的に外国人男性のほうがスキンシップに慣れていて、かつ積極的。また、そんな情熱的な部分に惹かれる女性も少なくないようです。人の目が気にならない場所では、時には積極的にスキンシップをとってみてはいかがでしょう。
【７】外国人男性にはモテる自信があるから
「正直、日本よりも旅行中のほうがモテる（苦笑）」（２０代女性）など、長身、黒髪、切れ長の目、などのオリエンタルな魅力がある女性は、日本人男性より外国人男性にモテることがあるようです。そのような発言をする女性がいたら、すかさず「本当は日本でもモテるでしょ」とフォローを入れましょう。
【８】レディファーストを徹底してくれるから
「女性をもてなす態度が自然で『さすが！』と思った」（２０代女性）など、レディファーストの意識が浸透していることに感動する女性もいるようです。車のドアを開ける、重いものを持つなど、簡単なことから習慣化していきましょう。
【９】ストレートな愛情表現が好きだから
「『愛してる』と堂々と言ってくれるのが嬉しい」（２０代女性）など、愛の言葉がスラスラと出てくる外国人男性に胸キュンする女性もいるようです。彼氏から「愛してる」と言われて嬉しくない女性はいません。日本の男性も照れずに愛情表現を心がけましょう。
ほかにも「外国人男性と付き合いたがる女性にはこんな本音がある」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）