MIYAVI、長男“顔出し”ショットで5歳の誕生日を祝福「かけがえのない宝物」 2009年に結婚・3児の父
ギタリストのMIYAVI（44）が25日、自身のインスタグラムを更新。長男・スカイラーくんが5歳の誕生日を迎えたことを報告し、“顔出し”ショットとともに祝福した。
【写真多数】「パパに似ててカワイイ」」MIYAVIが公開した5歳長男の“顔出し”ショット
MIYAVIは英語と日本語で、「みんなあたたかいバースデーメッセージや動画などありがとう！このおチビプリンスが、もう5歳なんて信じられないけど、すべてのお父さんお母さんが感じているように時間が過ぎるのはあっという間で、二度と戻ってこない時間だからこそ、毎日、一瞬一瞬が、かけがえのない宝物です」とコメント。
さらに、「僕たちみんなを大きな愛で包み込んでくれるMajesty メルさんも誕生日おめでとう、心からの大きな大きな愛と感謝を。あなたの声がもっと響き渡りますように」と思いをつづった。
投稿では、アート作品の前でポーズを決める姿や、ロボットの展示と並んでほほ笑む様子、バースデーケーキのろうそくを吹き消す瞬間など、長男の成長を感じさせる写真を複数公開。家族との仲むつまじいショットも添えられている。
ファンからは「もう5歳なんですねー！」「髪を整える仕草がパパに似ててカワイイ」「スカイラー君の成長が本当に楽しみです」「ご家族皆様の素敵な笑顔をこれからもたくさん見せてください」「これからも幸せな笑顔、たくさん続きますように」など、祝福のコメントが寄せられている。
MIYAVIは2009年4月にアーティストとして活動していたmelody.さん（現在は引退）と結婚。同年7月に長女・アイリさん（16）、10年10月に次女・ジュエリさん（15）、21年2月に長男・スカイラーくんが誕生している。
