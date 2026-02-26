貫地谷しほり、『バイオハザード』新作でゲーム声優に初挑戦「怒られないかな」 森川智之と生アフレコ披露

貫地谷しほり、『バイオハザード』新作でゲーム声優に初挑戦「怒られないかな」 森川智之と生アフレコ披露