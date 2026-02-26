貫地谷しほり、『バイオハザード』新作でゲーム声優に初挑戦「怒られないかな」 森川智之と生アフレコ披露
声優の森川智之、俳優の貫地谷しほりが26日、都内で行われたカプコンの「バイオハザード」シリーズ最新作『バイオハザードレクイエム』（27日発売）の完成披露発表会に参加した。
【写真】まさかのコラボ！「夢ぶら下がり健康器」
貫地谷が物語の主人公であるグレース・アッシュクロフトの日本語吹替版の声を担当することが解禁となった。バイオハザード事件を初めて体験するキャラクターで、これまでシリーズに関わってこなかった貫地谷に白羽の矢が立った。貫地谷は「こんなにもファンがたくさんいるゲームで挑戦させていただいて、今ドキドキしています」と緊張した面持ち。「さっきまで冷静でいられたんですけど、じわじわと実感が。怒られないかなってハラハラする」とぶっちゃけながらも「うれしかったです」とはにかんでいた。
イベントでは、レオン・S・ケネディ役の森川と生アフレコも。見事に演じて見せたが、貫地谷は「ちょっと、かんじゃいました」と照れ笑いを浮かべ、森川は「スムーズにできて、素晴らしいコンビに！」と称えていた。
『バイオハザード レクイエム』は、サバイバルホラーの新たな紀元を切り開くシリーズ最新作。FBI分析官・グレースと体験する、震え慄く恐怖。そして、歴戦のエージェント・レオンと共に、死を打ち倒す爽快感。二人で対をなすゲーム体験、二人を中心に渦巻くドラマが、プレイヤーの精神（こころ）を激しく揺り動かす。
イベントには、狩野英孝、夢グループの石田重廣社長、保科有里、MCとして宇内梨沙も参加した。
