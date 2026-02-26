松本伊代、AKB48劇場でパフォーマンス！「名残り桜」発売記念イベントに駆けつける「夢にまで見たような…」
AKB48が、25日に67枚目シングル「名残り桜」を発売することを記念して同日、AKB48劇場・都内CDショップ3店舗にて握手会を開催した。午後8時からは劇場から発売記念生配信を実施し、指原莉乃作詞曲「初恋に似てる」など「名残り桜」収録の全7曲をパフォーマンス。カップリング曲「セシル」に参加している松本伊代もゲストとして駆けつけた。
【写真】AKB48武道館コンサートでパフォーマンスする松本伊代
同シングルは、AKB48にとって21年目の第１弾を飾るシングルであり、約15年ぶりの桜ソングとして話題を集めている。センターはSNSで万バズ連発の伊藤百花が務め、工藤華純・川村結衣の2人が初選抜入りを果たした。
生配信では、握手会イベントを終えたAKB48メンバーがAKB48劇場に集結。「67th Single『名残り桜』発売記念！全曲配信SP」と題して、AKB48公式YouTube・Weverseにて発売記念生配信を行った。
生配信では、川村結衣がセンターを務める19期生の昇格記念楽曲「単！サイ！ボーグ！」を皮切りに、長友彩海がシングル収録曲で初単独センターを務めるUnder Girls楽曲「Up the stairs」、今春にAKB48を卒業する向井地美音の卒業ソング「向かい風」、そして20期研究生・近藤沙樹がセンターを務める指原莉乃作詞楽曲「初恋に似てる」を一挙に初披露した。AKB48最年少・14歳ながら高い歌唱力を評価され、指原の指名で初センターに抜てきされた近藤は「まさか研究生楽曲を指原さんに書いていただけるなんて思っていなくて、素敵な歌詞をいただけて本当にうれしいです！20期・21期研究生で盛り上げていきたいです」と瞳を輝かせた。
続けて、昨年9月に放送された特別番組「秋元康 vs AI 秋元康 〜AKB48 新曲プロデュース対決〜」から誕生した、AI秋元 康のプロデュース楽曲「思い出スクロール」、秋元 康氏のプロデュース楽曲「セシル」の2曲をパフォーマンス。「セシル」では、同番組に出演していたヒロミの発言がきっかけで、楽曲に参加することになった松本も登場。松本は「夢にまで見たような…劇場にも初めて来たんですけど、こんな素敵なところだったんだと思いました。ロビーでいっぱい写真を撮ってきました」とコメント。26日午後9時に公開となるMVにも参加し、センターの倉野尾成美と親子シーンも演じた松本は「先に観たんですけど、うるっとする素敵なMVになっていて、すっごい良かったです」と笑顔で感想を語った。
MCでは、向井地がパフォーマンスを振り返り「初めて卒業の実感が湧きました」としみじみ。そして、「向かい風」について、15期生が研究生の時に初めてもらった楽曲「君の瞳はプラネタリウム」と同じ先生（高良舞子氏）が振付を担当しているという“エモポイント”を明かした。
終盤には「名残り桜」のオリコンデイリーシングルランキング1位獲得の速報を受け、配信で見守るファンと喜びを分かち合う一幕も。センターの伊藤は「とってもうれしいです！いつも応援してくださるみなさんのおかげです！」と感謝を伝えた。また、4月3日（金）〜5日（日）に国立代々木競技場 第一体育館で開催する、向井地美音卒業コンサートを含む「AKB48 春コンサート 2026」4公演のチケット一般二次受付がスタートしたことを発表。向井地は「卒業コンサートのサブタイトルは“私の夢は、AKB48”です。テレビの前でAKB48を見ていた時代からの夢や、AKB48で歩んできた軌跡が詰まったセットリストになっています！卒コンにも春コンにもぜひ来てください！」と呼びかけ配信を締めくくった。
