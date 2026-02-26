ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間26日、オープン戦（OP戦）で今季初の先発登板に臨み、2回途中3失点で降板。試合後にデーブ・ロバーツ監督が取材に応じ、佐々木投手の投球についてコメントしました。

この日、佐々木投手は1回1/3で打者9人と対戦し、球数36、被安打3、与四球2、奪三振3、3失点の内容。最速は98.6マイル（約159キロ）、36球のうちストライクが17球、ボールが19球と制球に課題が残る登板となりました。

初回に四球やヒットで3点を失い、27球を投じるなど苦しい投球となった佐々木投手。試合後、取材に応じたロバーツ監督は「今日は少し力みすぎていたように思う。キャンプでこのような様子は見られなかったので、おそらく実戦形式の登板に入ったことが影響している。ストレートにやや頼りすぎていた印象がありました」と率直に感想を述べます。

佐々木投手は2回に先頭を空振り三振に封じるも、次の打者に四球を出したところで降板。ロバーツ監督は「2回は球種の使い分けもよくなり、コントロールも少しよくなっていたと感じました」と述べつつ、交代のタイミングについて「初回に球数がかさんでしまい、内容的にも負担の大きいイニングになってしまった。初登板ということもあり、あまり無理をさせるべきではないと判断しました」と経緯を明かしました。

また佐々木投手の状態については「今後もトレーニングを重ねて登板を重ねていけば、間違いなくよくなっていくと思う。まず大事なのは、球種の組み立てをよりよくすること、そしてストレートをしっかり制球することだと思います」と改善点を指摘。続けて「今回はあくまで今季最初の登板として受け止めている。今後、2回、3回とイニングを重ねていく中で、よりよい内容の登板が見られるのではないかと考えています」と今後に向けて期待感を示しました。