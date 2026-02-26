＜子どもほしいから離婚して！＞元夫の思いどおりにはさせない！娘のために強くなろう【第6話まんが】
私はヒナコ。元夫のゴウには「子どもがほしいから」という身勝手な理由を告げられて離婚に至りました。しかし私は離婚する前、すでにゴウの子どもを妊娠していたようです。実家に身を寄せて両親や妹のマリナに支えてもらいながら、娘のルカを出産しました。ルカが1歳半になった頃からゴウの面会は途絶え、やがて養育費も未払いに。2歳を過ぎた頃には友人から「ゴウは再婚していて、新しい奥さんとの間の子どももいる」と聞かされました。私はルカのため、ゴウと話し合おうと決意しました。
ゴウとはまったく連絡が取れない状態です。するとマリナが「こうなったら徹底的にやろうよ」と言いました。私はどちらかというとずっと受け身の人生でした。けれど今はルカのために自分から行動しないといけないのでしょう。
私はルカの権利を守るため、あらゆる手段を取ろうと決意しました。勇気を出してゴウの実家に連絡したり、専門家に依頼したりしたのです。行動してみるといずれもよい方向に進み、思ったよりも事態はスムーズに展開して……？
私のこれまでの出来事は、すべてゴウに押し切られていた結果でした。ゴウに説得されて結婚して、ゴウに頭を下げられて離婚して、ゴウがルカに会いたいと言うから面会させて……。けれどさすがに今回ばかりは「ゴウが払わないと決めたから養育費も終了」というわけにはいきませんでした。養育費はルカのためのものだし、私は母親としてルカを守らなきゃいけないと思ったのです。
勇気を出して行動したら、養育費の振り込みは無事に再開しました。これからはルカのためにも、誰にも流されることのない自分でありたいと思っています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
