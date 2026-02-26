LUNA SEA 真矢さんとの思い出を振り返るクラブフィッターの鹿又芳典 「いつでも会えるって勝手に思ってたけど…」
年間のクラブ試打本数は2000本以上、様々なメディアで大活躍するクラブフィッターの鹿又芳典が自身のインスタグラムを更新。「訃報を知って数日たっても頭の中が整理できない」と深い悲しみに落ち込む中、17日に亡くなったロックバンドLUNA SEAのドラマー、真矢さんの逝去を悼んだ。
【実際の投稿】真矢さんの優しい人柄を伝えるエピソードを明かす鹿又芳典
最初に「いつもやさしく笑いながら話してくれた」との第一印象を明かした。そして2ショット写真を公開すると「24年6月この時も高松でライブの前日の移動中に『かのまっちゃんきてるって聞いて』ってわざわざ立ち寄ってくれました」と撮影当時を振り返った。「おまけにイベント中だったので練習場の待合のイスで1時間位待っててくれて」と真矢さんの人柄を紹介すると、「この時もやさしくて無邪気にゴルフ行こうねって！」とラウンドの約束を交わしていたそうだ。「話した後に僕はいつでも会えるって勝手に思ってたけどそうじゃなかった。JGFの会場で今年も会えるって思ってた。。。」と別れを惜しみながらも、「ゆっくり休んでください」と静かに声をかけていた。大のゴルフ好きとしても知られていた真矢さん。ラウンドを楽しむだけではなく、ドライバーの飛距離300ヤード超えを目指すYouTube企画に参加したり、ゴルフブランドと限定コラボグッズを展開したりと、活躍は多岐にわたっていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
イ・ボミがロングヘアに大変身!? がらりと変わった雰囲気にファンは大喜び「わ〜 どうしよう綺麗すぎる」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
稲見萌寧が開幕直前の猛トレ公開 限界ダッシュ後の“リアルな表情”に注目！
「22歳になりました！」吉田鈴が誕生日を報告、“ほっぺハート”や上目遣いショットにファンから声援殺到
【実際の投稿】真矢さんの優しい人柄を伝えるエピソードを明かす鹿又芳典
最初に「いつもやさしく笑いながら話してくれた」との第一印象を明かした。そして2ショット写真を公開すると「24年6月この時も高松でライブの前日の移動中に『かのまっちゃんきてるって聞いて』ってわざわざ立ち寄ってくれました」と撮影当時を振り返った。「おまけにイベント中だったので練習場の待合のイスで1時間位待っててくれて」と真矢さんの人柄を紹介すると、「この時もやさしくて無邪気にゴルフ行こうねって！」とラウンドの約束を交わしていたそうだ。「話した後に僕はいつでも会えるって勝手に思ってたけどそうじゃなかった。JGFの会場で今年も会えるって思ってた。。。」と別れを惜しみながらも、「ゆっくり休んでください」と静かに声をかけていた。大のゴルフ好きとしても知られていた真矢さん。ラウンドを楽しむだけではなく、ドライバーの飛距離300ヤード超えを目指すYouTube企画に参加したり、ゴルフブランドと限定コラボグッズを展開したりと、活躍は多岐にわたっていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
イ・ボミがロングヘアに大変身!? がらりと変わった雰囲気にファンは大喜び「わ〜 どうしよう綺麗すぎる」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
稲見萌寧が開幕直前の猛トレ公開 限界ダッシュ後の“リアルな表情”に注目！
「22歳になりました！」吉田鈴が誕生日を報告、“ほっぺハート”や上目遣いショットにファンから声援殺到