狩野英孝、新作『バイオハザード』デモプレイ 新たな伝説残す 開発陣へプチクレーム「先に言ってくださいよ！」
ピン芸人の狩野英孝が26日、都内で行われたカプコンの「バイオハザード」シリーズ最新作『バイオハザードレクイエム』（27日発売）の完成披露発表会に参加した。
【写真】まさかのコラボ！「夢ぶら下がり健康器」
この日は宇内梨沙と一緒にMCに参加。新しく挑戦したいことを問われると狩野は「『バイオハザード レクイエム』を配信で視聴者さんに怒られないようにスムーズにプレイしたい」と話した。宇内から新たな伝説を起こすことを期待されると、狩野は「『またゲームオーバーになってる！』って視聴者に怒られながらやっているので、怒らせないように」と苦笑いを浮かべていた。
イベントでは、狩野によるデモプレイも。シリーズではおなじみのチェーンソーを持った敵と戦うことになった。ムービーを見ながら「時代背景、違うのか？」と推察しながらプレイ。敵の攻撃を弾くパリィを華麗に決めたかと思いきや、次の瞬間にはチェーンソーの餌食に。カプコンの『バイオハザード レクイエム』ディレクターの中西晃史氏から「今回、パリィで持っている斧が消耗する。研がなきゃいけない」と試遊後に教えられ、狩野は「先に言ってくださいよ！」とツッコミを入れて笑いが。プレイを再開した瞬間にゾンビに襲われるなどハプニングもありながら奪ったチェーンソーで戦うなど楽しんだ。狩野は「めちゃくちゃ楽しい。ゾンビたちを倒す爽快感もある。ヘッドショットも気持ちいいけど、チェーンソーで相手を倒すのも新しかった。スカッとしました」とアピールしていた。
『バイオハザード レクイエム』は、サバイバルホラーの新たな紀元を切り開くシリーズ最新作。FBI分析官・グレースと体験する、震え慄く恐怖。そして、歴戦のエージェント・レオンと共に、死を打ち倒す爽快感。二人で対をなすゲーム体験、二人を中心に渦巻くドラマが、プレイヤーの精神（こころ）を激しく揺り動かす。
イベントには、森川智之、貫地谷しほり、夢グループの石田重廣社長、保科有里も参加した。
