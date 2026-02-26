Netflix映画「This is I」（松本優作監督、Netflixで独占配信中）は、松田聖子のようなアイドルになりたいと幼い頃から願っていたトランスジェンダーの女性と、その心と命を救うために性別適合手術を行った医師をめぐる感動作。

タレントのはるな愛と、２００７年に急逝した和田耕治医師の実話に基づく物語を、望月春希と斎藤工が鮮烈に演じている。それぞれ、どんな思いを役にこめたのか。２人に聞いた。（編集委員 恩田泰子）

人生を照らすキラキラ

１９８０年代初めからスタートする物語の土台は、はるな愛の半生。望月は中学時代から誰もが知る人気者になるまでを演じる。

全編を通して、時代のヒットソングと見応えたっぷりのダンスシーンに彩られたカラフルな作品だが、歌やダンスはただの飾りではない。望月が演じる大阪生まれのケンジ（後にアイと名乗る）にとっては、人生の光。きらめくアイドルへの憧れが、性別違和やいじめに悩んでいたケンジを突き動かす。ニューハーフのショーパブに飛び込み、アイという名をもらってステージへ。そのキラキラした姿は、医師の本分を見据えようとしてきた和田（斎藤）の道をも照らし出す。

和田はアイからの相談をきっかけに、日本では長らくタブーとされてきた性別適合手術の第一人者に。彼の性別適合手術患者第１号となったアイは芸能界でアイドルとしての飛躍を目指す。ただ、それぞれの道は平坦ではなく――。

満場一致で選ばれた逸材

波乱万丈の物語だが、２００７年生まれの望月が演じるアイはキラキラとした生命力にあふれている。本作のための大規模オーディションで満場一致でアイ役に選ばれた逸材だ。その演技、ダンス、そして、尋常ならざる陽のエネルギー。ひきつけられずにはいられない。２か月にわたるオーディションを経て、撮影前には演技とダンスのレッスン、関西弁の特訓などに打ち込んだ上で役に臨んだ。この役を「絶対にやりたかった」という。

望月「愛さんの自分のことを知ろうとする力――自分は何が好きで、何が楽しいのかを、探究されているところ――に私はすごく魅力を感じて」

オーディション当時、望月は１７歳の高校生。

望月「教室にいると、価値観は人それぞれ。じゃあ、自分は今どういうふうに生きていきたいんだろうというのをすごく自分に問うていた時期だったと思います。その時に台本を読んで、愛さんの、自分に対して自分が笑顔を見せてあげる姿勢というか、マインドを受け取って、ものすごく愛さんのことを知りたいな、と。自分のことをしっかり愛そうとしている人だというところが、すごく魅力的だと感じていました。その自分に対しての愛みたいなことが伝わっていって、なんか全員巻き込むＬｏｖｅになる」

気持ちと動きがリンク

撮影期間も約２か月間。望月自身の言葉によれば、「アイという人間をケンジの時代から一回、生きた」。出演シーンの撮影は、いわゆる「順撮り」で物語の時系列に沿って進められた。

はるなとは折に触れて連絡を取り合っていたという。ダンスやふとした体の動きには、どこかはるなを感じさせるものがある。

望月「ウォーキング講師の方や、女性らしい体をつくるための栄養士の方についていただいて、一緒に体をつくっていったんですけれど、愛さんと話している時間は（自分にとって）本当に大きかったように思います」

ケンジの時代を経て、初めてドレスを着るシーンでは、その気持ちの高揚が、大阪の町を舞台に繰り広げられる、にぎやかで最高に楽しいダンスシーンで表現される。曲は「赤道小町ドキッ」。

望月「『アイとしての人生で初めてこんなに楽しいっ！』と思いました。つまりアイとしての気持ちが自分の中に芽生えていたので、もしかしたら動きもそれにリンクしていたのかな、なんて考えています」

では、感情表現は？

望月「あんまり（役を）やってる時の思いって覚えてないんです。記憶が飛んでいる。ただ、愛さんという人間を想像で生きたくはなかった。（事前に）愛さんが実際に見ていた景色を見たり、通った道を通ったり、事実として愛さんの思い出を自分の中に作っていくということをすごく大事にしました。だから、役をやってる時は本当に無心で、覚えていないっていうのが答えになってしまうんですけど」

斎藤が補足する。

斎藤「望月さんは学業もあったし、曲の振りを覚えなくてはいけなかったし、スケジュールもやっぱり主演は大変。しかも、そりゃ記憶がないよなっていうくらい集中されていた。感情を表すというよりは『本当を宿す』ということを、何テイクやろうと全部本気でやってくれる。それに何か、奮い立たされるものが常にありました」

撮影テイクを数多く重ねたシーンの一つが、ショーパブ時代のアイが恋人のタクヤ（吉村界人）と共に「チェリーブラッサム」（松田聖子）をステージで踊るシーンだ。高いヒールを履いて踊りながらの衣装の早替えという高度なことを鮮やかに見せていく。メタモルフォーゼの気配を感じさせる重要なシーンでもある。

斎藤「体感としては、２万テイクぐらいやったよね。見ていて『もうめっちゃ良かったじゃん、今の』ってずっとあったけど。でも、２人とも毎回全力でやってくれてましたね」

望月「『オーマイガッ！』という感じでした。界人さんは初めてのダンスで、練習している間は、割と私が界人さんを励ますことが多かったんですよ。でも本番のテイクを何回も重ねた時に、界人さんが『大丈夫だ、大丈夫だ、頑張ろうな』って声をかけてくださった。その時に本当に涙が出てしまって。本当にスタッフを含め、皆さんの気持ちに助けられた、なおかつ自分の気持ちも揺れ動いたダンスシーンだったので、すごく印象に残っています」

光と影を合わせた物語

本作の物語の原案は、はるなの自伝的著作「素晴らしき、この人生」と、和田医師が残した文章や言葉を通して、その軌跡をたどるノンフィクション「ペニスカッター：性同一性障害を救った医師の物語」（著者は和田医師と、その長年のパートナー深町公美子氏）。

斎藤「僕が企画書をいただいた段階では、はるな愛さんの物語であると同時に、『ペニスカッター』というタイトルでした。そのタイトルが意味するものは、和田耕治さんという僕も存じ上げなかった一人の男性と愛さん、２人の光と影を合わせた物語……」

斎藤もまた、和田医師を演じることに強くひかれたという。撮影前の準備期間には、和田医師の家族と「かなりいろいろなお話」をしたという。

斎藤「僕らの職業の役割の一つに、知られていない、知られるべき人の存在をエンターテインメントというフィルターを通して表現するということがあると思います。和田先生の中の正義、そして愛さんに導かれて『夢に向かう人を応援するという夢』を持つ、愛さんが夢をかなえていく姿に夢を見ていた……ということに、とてもひかれました。企画書に出会った時から、偶然を超えた何かを、今までになく、強く感じました。それは、たぶん、望月さんがはるな愛の役に出会ったみたいに」

食べることは大好きだが

原案となった書籍の新版の中で深町氏は本作のプロジェクトが動き出し、誰が和田医師を演じるかを知った時のことを、こう記している。＜あまりにもピッタリでしたので、すごくうれしかったのを思い出します。耕治さんの面影を彷彿（ほうふつ）とさせる俳優さんだったからです＞

ある場面で和田は、「医者が患者を助けるんじゃなくて、患者さんの生きたいという気持ちが医者を生かす」といったことを言う。それは医師としての信念を表すものであり、他者の命、人生を輝かせることの価値を浮かび上がらせるものでもある。

斎藤「ある意味、医療映画の側面もあるな、というくらい、彼の一生には医療を志す方、現在お医者さんである方に響くあるものがあるんじゃないかな、と思います」

アイ同様、和田もめいっぱい、自分らしく生きようとするが、重圧や逆風を受けてやつれていく。演じる斎藤のほおもこけていく。体重を落として役に向き合ったのは明らかだ。斎藤自身は、「微々たるものです」と言いながら、こう言葉を重ねた。

斎藤「原案には、和田先生が今世とどういう別れ方をしたかは明確には書かれてないんですね。ただ、僕の中で一つ、『こうなんじゃないか』というところは、たぶん、食事とかを超えたところに、精神状態はたどり着いている状態だったのでは、ということ。僕自身は食べることは大好きなんですけど、これだけ素晴らしい、はるな愛さんを演じる望月さんを見ていて、そこに恥じぬよう、自分もそれをエネルギーに、先生の極限に一緒に向き合った」

斎藤さんのおにぎり

互いの道を照らし合う役を演じる２人。撮影中のエピソードにも、役の関係性と何か通じるものがある。

望月「私が役に集中しすぎて、こう（視界が狭く）なって、ご飯を食べることとかも……という時に、斎藤さんがおにぎりを作ってきてくださったことがあって」

斎藤「発芽酵素玄米のやつ。それを無理やり渡して」

望月「そうです。それを食べて……。斎藤さん、撮影を乗り切る上で、お芝居のシーンだけでなく、コンディションのところまでいいように持っていってくださいました」

エネルギーの循環

逸材という言葉がぴったりの望月。この先は、どんな役をやっていきたいと考えているのだろうか。

望月「私は、このアイという人物がすごく好き。キラキラしていて本当に正直。そういう人にまた巡り会えたらいいなというのは、すごく思っていて、自分からもどんどん走って近づいていきたいなって思っています」

斎藤には、これから自分をキラキラ生かしていくものは何だと思うか、尋ねてみた。

斎藤「望月さんに出会ったっていうことは、この作品の中だけで閉じることじゃないと思っています。たぶん、これから表現者としていろいろな世界を見せてくれる。それを見守るというのも、推し活じゃないですけど、『中年』がキラキラと生きていける要素。和田先生がたぶん愛さんの活動からエネルギーをたくさんもらって、目の前の患者さんたちと向き合っていったように、そういうエネルギーの循環を望月さんのこれからの活動からいただくんだろうなって、僕だけでなく、監督、制作チーム、そして愛さんも思っていると思います」

望月「ありがとうございます！」

はるな愛「あの時の愛に戻りました」

２月９日、配信前日に行われた映画館での上映イベントにははるな愛本人も出席。望月、斎藤、そして松本監督とともに作品を見て、上映後、涙ぐみつつ、こう挨拶していた。「本当に、各所各所で和田先生が本当にスクリーンの中に存在するんですよね。なんか優しくて、温かくて、感謝の気持ちになりました。それを見て、先生を感じて、あの時の愛に戻りました。本当に素敵な映画ありがとうございます」

と、斎藤がすかさず「言うよねー！」。はるなも「言うよねー！ 泣くよねー！」

斎藤は、それ以前にも、完成した作品を、はるなと母親、和田医師の家族と一緒に見ていたという。１月末のNetflixラインアップ発表イベントではこう話していた。「見終わった後に両家とも、涙されて抱き合っていたんですね。もうそれが一つ、この作品の生まれた理由であり、ゴールでもあるなと思ったんです。（配信で）全世界に届ける前に、一番届くべき人たちに届いたんじゃないかと思っています」

◇望月春希（もちづき・はるき）＝２００７年生まれ。東京都出身。ドラマ「恋をするなら二度目が上等」（２４年）でデビュー。主な出演作に、映画「違国日記」、舞台「ライチ☆光クラブ」。

◇斎藤工（さいとう・たくみ）＝１９８１年まれ。東京都出身。映画「時の香り〜リメンバー・ミー」（２００１年）でデビュー。主な映画出演作に、「昼顔」「シン・ウルトラマン」「零落」、Netflix映画「新幹線大爆破」など。２０１７年に齊藤工名義での「blank13」で長編監督デビュー。被災地や途上国での移動映画館「cinema bird」主宰。このほか全国のミニシアターを俳優が応援するプロジェクト「Mini Theater Park」など活動は多岐にわたる。