IVE（アイヴ）のWONYOUNG（ウォニョン、21）が、初の自伝を執筆？ 24日、自身のSNSで「チャン・ウォニョンになる50の方法」と表紙に書かれた“書籍”を紹介した。

「私も一緒に聴きたい」というコメントとともに写真を数枚公開した。韓国メディアのエクスポーツは26日「ウォニョンが作家になった…初自伝出版で注目」の見出しで報じた。

公開された写真には「私はチャン・ウォニョンだ：チャン・ウォニョンになる50の方法 チャン・ウォニョン自伝」というタイトルの本を持ち、カメラを見つめたり、ウインクするショットが続いた。

本の中身も公開された。手書きで「ウォニョンとして生まれて良い点は、ウォニョンとして生きられること。ウォニョンとして生まれなかったら、以下の方法を試してみてください。（1）チャン・ウォニョンになる周波数を聞く （2）ウォニョンターンを1日3回練習する （3）チェリーを毎日食べる」と書かれていた。

IVEは23日に2枚目フルアルバム「REVIVE＋」をリリースした。ウォニョンの自伝は、その撮影小道具とみられている。