JBL Tune 530BT（ベージュ）

ハーマンインターナショナルは、JBLブランドのワイヤレスオンイヤーヘッドフォンのアップグレードモデル「JBL Tune 530BT」を3月5日に発売する。価格はオープンで、直販価格は8,250円。

JBL Tune 530BT（ラベンダー）

前モデル「JBL Tune 520BT」をベースに、バッテリー性能の強化やマルチポイント接続への対応、デザイン面のアップグレードを施した後継モデル。

JBL TUNEシリーズが持つシンプルでアイコニックなデザインを継承しながら、約152gの軽量ボディ、持ち運びやすい折りたたみ式構造を採用。カラーバリエーションは定番のブラック、ホワイトに加え、ラベンダー、ベージュを揃えた4色展開となる。

JBL Tune 530BT（ブラック）

JBL Tune 530BT（ホワイト）

音質面では、JBL Pure Bassサウンドを楽しめるという33mm径ダイナミックドライバーを搭載。パワフルで深みのあるサウンドを追求した。

2基のビームフォーミングマイクにより、オンライン会議や通話でもクリアな音声を届けられる。

LEオーディオに対応。高効率なLC3コーデックの採用により、省電力化を実現。最大76時間の連続再生が可能なほか、5分の充電で約5時間使用できる急速充電にも対応する。対応コーデックはSBC、AAC、LC3。

最大2台のBluetoothデバイスに同時接続できるマルチポイント接続にも対応。専用アプリ「JBL Headphones」を使用することで、イコライザ調整など多彩なパーソナライズ設定が行なえる。