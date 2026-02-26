岩手の特別指定、吉田龍空が双方合意の上で契約解除…「楽しいバスケットボール人生でした」

岩手ビッグブルズは2月26日、吉田龍空との2025－26シーズンの契約を双方合意の上で解除したことを発表した。

現在22歳で大阪府出身の吉田は、192センチ90キロのフォワード。地元の野崎高校で本格的に競技を始めたのち、大阪学院大学でプレーを続け、昨年の12月末に特別指定選手として岩手に加入する。12月28日の福島ファイヤーボンズ戦でBリーグ初出場を飾り、ここまで計10試合の出場で平均12分48秒のプレータイムを記録。同1.3得点1.4リバウンドを挙げていた。

1月末から2月頭には、先発としても出場していた吉田。今回の発表について、吉田と代表取締役社長の水野哲志氏は、クラブ公式サイトを通じて以下のようにコメントしている。

■吉田龍空



「バスケ人生でこれまで支えてくださった方々、ファンの皆さまに心から感謝しています。バスケをやめる決断をした理由は、この競争の激しい世界で私はそこまでの熱量を持つことができませんでした。ファンの皆さまやチームメートとの温度差を感じ、このままではダメだと思い決断いたしました。

岩手ビッグブルズに入団し、短い期間でしたがたくさんのことを学ばせていただきました。毎日楽しく生きることができました。この経験は必ず次のステージに活きてくると信じています。バスケットボールは間違い無く私の人生を変えてくれました。たくさんの方々に支えられて楽しいバスケットボール人生でした。今まで支えてくださった方、応援してくださった方々に改めて心から感謝申し上げます」

■水野哲志 代表取締役社長



「このたび、特別指定選手として在籍しておりました吉田龍空選手より申し出があり、双方合意のもと契約を解除することとなりました。

突然の申し出ではありましたが、本人と率直に話をしました。そのなかで、これからの人生を見つめ直したいという強い意思を確認し、クラブとしてはその決断を尊重することが最善であると判断いたしました。今回の退団は、あくまで本人の将来を見据えた前向きな選択です。若い選手が自分自身と真剣に向き合い、正直な気持ちで決断したことを、私たちは温かく受け止めたいと思います。

短い期間ではありましたが、吉田選手はひたむきに取り組み、チームにフレッシュなエネルギーをもたらしてくれました。ここでの経験が、これからの人生の糧になることを心から願っています。これまで応援してくださったファンの皆さま、関係者の皆さまに深く感謝申し上げます」