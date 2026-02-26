パウダーテック<5695.T>が大幅反発し昨年来高値を更新している。２５日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を３億６０００万円から４億５０００万円（前期比３５．５％増）へ、純利益を２億３０００万円から３億円（同５．７％減）へ上方修正したことが好感されている。



主力製品である電子写真用キャリアを含む機能性材料が微減となる見通しであることから売上高は９３億円から９２億円（同０．７％増）へ下方修正したが、注力している新規機能性材料製品は伸長する見通しで、更に一部高付加価値製品においては顧客の需要動向に伴い製品供給タイミングが前倒しとなったことから利益は計画を上振れる見通し。



出所：MINKABU PRESS