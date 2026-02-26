スローガン<9253.T>が５日続落している。２５日の取引終了後に、２６年２月期の連結業績予想について、営業利益を２億１０００万円から２億５１００万円（前期比２．０倍）へ、純利益を１億２０００万円から１億３９００万円（同６１．６％増）へ上方修正したが、織り込み済みとの見方が強いようだ。



各事業領域において概ね計画通りに堅調に推移していることから、売上高は従来予想の１５億８０００万円（同１７．０％増）を据え置いたものの、全社的なコストコントロールの徹底により、売上原価が想定を下回る見通しとなったことに加えて、広告宣伝費、人件費及び業務委託料などの販管費も、業務効率化の進展に伴い計画を下回る見通しであることが要因としている。



出所：MINKABU PRESS