「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日正午現在でイビデン<4062.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



２６日の東証プライム市場でイビデンが続落。同社は２４日取引終了後、株式売り出しを発表した。既存株主の金融機関による６８７万４７００株の売り出しを実施する。また、需要状況に応じて上限１０３万１１００株のオーバーアロットメントによる売り出しも行う。売出価格は３月４日から９日のいずれかの日に決定する。半導体関連株として株価は急伸してきたが、足もとでは株式売り出しによる需給悪化が警戒されている。



出所：MINKABU PRESS