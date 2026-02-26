イチケンがマドを開けて上放れし３１年ぶり高値、株主還元を強化する中計発表

イチケン<1847.T>がマドを開けて上放れし急反発。１９９５年２月以来、約３１年ぶりの高値をつけた。２５日の取引終了後、３６年３月期の経営目標を掲げる長期経営計画及び２７年３月期から２９年３月期の３年間を期間とする中期経営計画を発表した。２９年３月期までの中計期間内に売上高１１００億円（２６年３月期の見通しは１０５０億円）などを目標に掲げたほか、株主還元について配当性向４０％程度（同３０％）もしくはＤＯＥ（株主資本配当率）４％程度を目指す方針を示しており、材料視した買いが集まっている。



中計の３年間で１００億円の成長投資を実施する。建設事業は中核の商業施設の建築やリニューアル工事に注力して強化する。そのほか、ベトナム事業の体制整備や新規事業の模索などにも取り組む。長期経営計画では３６年３月期に売上高１５００億円、配当性向４０～４５％程度を達成することを経営目標に据えた。



出所：MINKABU PRESS