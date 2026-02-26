今年も3月目前。ベビーとのお出かけが楽しくなる春が待ち遠しいですね。快適なお出かけのために、ベビーカーまわりをアップデートしてみてはいかがでしょう。

「ベビーキッズフェア」を開催中のしまむらでは、「PEANUTS(ピーナッツ)」デザインのベビーカー雑貨を販売中！ライトグレーで統一されたおしゃれな全8アイテムが展開されています。かわいさと機能性を兼ね備えたラインナップを、さっそくチェック！

しまむらベビーから登場したPEANUTSデザインのベビーカー雑貨。ライトグレーで統一されたおしゃれなラインナップ


■赤ちゃんがごきげんに！スヌーピーの「おでかけメリー」

「おでかけメリー(PEANUTS)」(1969円)


ベビーカーや車内に取り付けられる「おでかけメリー（PEANUTS）」（1969円）は、赤ちゃんの五感を刺激する仕掛けがたっぷり。ウッドストックのマスコットを押すと笛の音が聴こえたり、ボールモチーフの鈴が鳴ったり。さらにスヌーピーの裏面にはミラーがついていて、赤ちゃんが自分の顔を見てにっこりしてくれるかも。

笛や鈴、ミラーなど仕掛けたっぷりの「おでかけメリー(PEANUTS)」


グレーを基調にした落ち着いたトーンだから、ベビーカーに取り付けてもごちゃつかず、おしゃれな雰囲気をキープできます。移動中のぐずり対策として、ひとつあると心強いアイテムです。

■引っ張るとブルブル！「ブルブルトーイ」

「ブルブルトーイ(PEANUTS)」(1969円)


同じくベビーカーや車内につけられる「ブルブルトーイ(PEANUTS)」（1969円）も見逃せません。スヌーピーのぬいぐるみを引っ張ると、ブルブルッと震える仕掛けに赤ちゃんは興味津々。「SNOOPY」のロゴが入ったグレーの星形モチーフからぶら下がったスヌーピーがゆらゆら揺れる姿はなんともキュート！

星形フックから吊り下がるスヌーピーに赤ちゃんも夢中


お出かけメリーとセットで取り付ければ、ベビーカーがちょっとしたスヌーピーの遊び場に変身？！赤ちゃんが飽きずに楽しめる、お出かけの心強い相棒になってくれそう。

■抱っこ紐にも使える！イブル素材の「ベビーカーシート」

「ベビーカーシート(PEANUTS)」(1969円)


「ベビーカーシート（PEANUTS）」（1969円）は、スヌーピーの総柄があしらわれたイブル素材のマルチシート。デリケートな赤ちゃんの肌にもやさしい、やわらかな肌ざわりです。

ベビーカーにセットした「ベビーカーシート(PEANUTS)」。枕部分は取り外して抱っこ紐にも使える


注目は、取り外せる仕様になっている枕！ベビーカーだけでなく抱っこ紐にもセットできるので、シーンに合わせて使い回せるのがうれしい！裏面には通気性のよいメッシュ生地を採用し、ムレを防いで快適さをしっかりキープ。保冷・保温剤が入るポケットも備わっているから、夏も冬も年中活躍してくれること間違いなしです。

■汚れ防止に！イブル素材の「ベビーカーカバーセット」

「ベビーカーカバーセット(PEANUTS)」(1969円)


セーフティーバーとショルダーベルト、赤ちゃんがよく触れる2カ所をまとめてカバーできるのが「ベビーカーカバーセット（PEANUTS）」（1969円）。よだれや手あかで汚れやすいパーツをしっかりガードしてくれます。

セーフティーバーに装着した「ベビーカーカバーセット(PEANUTS)」


素材はシートと同じくイブル生地で、肌あたりがやわらか。スヌーピーの小さな顔がちりばめられたデザインは主張しすぎず、ベビーカー全体のトーンをライトグレーで統一したいときにぴったり！

※ベビーカーの種類によっては取り付けられない場合あり。

■マグもスマホもこれ1つ！「マグホルダー」

「マグホルダー(PEANUTS)」(1969円)


お出かけ中、マグとスマホの置き場に困った経験がある人も多いのでは？マグボトルホルダーとスマートフォンホルダーが一体になった便利アイテム、「マグホルダー（PEANUTS）」（1969円）がおすすめ！

ベビーカーに取り付けた「マグホルダー(PEANUTS)」。マグボトルとスマホをまとめて収納できる


マグボトルホルダーには直径約8センチまでのボトルが収まり、スマートフォンホルダーには横幅約8センチ・厚み1センチまでの端末を入れることができるんです。ベビーカーのハンドルに取り付ければ、片手がふさがっていてもさっと取り出せるのが魅力。ちょこんと座ったスヌーピーのかわいいイラストに、おでかけ中もふと癒やされます。

※スマートフォンカバーによっては入らない場合あり。

■スヌーピーの顔がかわいすぎ！「ベビーカーフック」

「ベビーカーフック(PEANUTS)」(1969円)


荷物が増えがちな赤ちゃんのおでかけに重宝するのが「ベビーカーフック（PEANUTS）」（1969円）。スヌーピーのお顔がちょこんとついた2個セットで、合皮のレザーベルトとシルバーのフックというシンプルな組み合わせが大人っぽい。ママバッグを掛けたり、買い物袋をさっとぶら下げたり、使い方は自由自在です。

※ベビーカーの種類によっては取り付けられない場合あり。

合皮レザーベルト×シルバーフックが大人っぽい「ベビーカーフック(PEANUTS)」


■帽子やおしゃぶりの落下防止に！「マルチクリップ」＆「おしゃぶりクリップ」

「おしゃぶりクリップ(PEANUTS)」(759円)


今回のシリーズのなかで最も手に取りやすい価格帯が「おしゃぶりクリップ（PEANUTS）」（759円）。スヌーピーのぬいぐるみマスコットがついたクリップで、おしゃぶりの落下防止にひと役買ってくれます。

スヌーピーのマスコットがちらりとのぞく「おしゃぶりクリップ(PEANUTS)」


「マルチクリップ（PEANUTS）」（1419円）は、スヌーピー＆ウッドストックのワンポイントマスコットが目印。帽子やタオル、おもちゃなどをクリップで留めておけるから、おでかけ先での「あ、落としちゃった！」を未然に防げるのが助かります。ベビーカーはもちろんママバッグにもつけられるので、これから暖かくなって外出が増える時期にこそ持っておきたいアイテム。

「マルチクリップ（PEANUTS）」(1419円)


ブランケットの落下防止に活躍する「マルチクリップ（PEANUTS）」


PEANUTSデザインのベビーカー雑貨は、しまむら公式オンラインストア「しまむらパーク」にて発売中。トーンが統一されたシリーズだから、複数そろえるほどベビーカーまわりに統一感が生まれておしゃれ度がぐんとアップしそうですね。気になるアイテムがあった人は、ベビーキッズフェア開催中の今のうちに早めにチェックして！

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

文＝レタスクラブ編集部K