「ビジネスクラスに乗ってどれだけやれるか見物だ！」選外ベテランの“待遇発言”で冷笑浴びる韓国女子サッカー

サッカー女子アジアカップに出場する韓国女子代表が、ベテラン選手の“待遇発言”で一部のファンから冷笑を浴びている。

3月1日にオーストラリアで開幕する女子アジアカップで、韓国は開催国オーストラリアのほかイラン、フィリピンと同じグループAに入った。今大会は上位6カ国が2027年にブラジルで開催される女子W杯本大会の出場権を得られる重要な大会だ。

昨年7月に自国で開催されたE-1選手権で20年ぶりに優勝し、今回の女子アジアカップで初優勝を目指す韓国だが、国内のファンの反応は冷ややかだ。元代表選手チョ・ソヒョン（ハリファックス・タイズFC）の“待遇発言”が話題になったためだ。

韓国女子代表（写真提供＝韓国サッカー協会）

チョ・ソヒョンは今月19日、インスタグラムのストーリーを通じてビジネスクラスでカナダへ向かう機内写真を投稿し、「楽に行けるね」と綴った。

かつては日本のINAC神戸レオネッサでもプレーし、韓国女子代表ではキャプテンも務めAマッチ通算156試合に出場したチョ・ソヒョン。現在37歳の彼女は最近、プラダが中国女子代表のスポンサーとなり、公式スーツを提供したことに言及して「韓国にはこういうのはないの？」とインスタグラムに書き込むなど、韓国女子代表の待遇問題を継続的に指摘している。

そんななか、韓国サッカー協会は今年から女子代表選手についても主要大会に出場する際、一定時間以上の長距離フライトでは選手全員にビジネスクラスを支援するとしている。

女子代表の待遇が改善されたこと自体は歓迎すべきことだが、ファンの反応は冷淡だ。その理由は、「より劣悪な条件下でも黙々と競技に打ち込む他競技の選手が多い」からだ。

チョ・ソヒョン（写真提供＝OSEN）

先日まで行われたミラノ・コルティナ冬季五輪でも、多くの代表選手はビジネスクラスに乗ることができなかった。ただ、男子代表や他国のサッカー代表と待遇面を比較し続ける女子代表が、かえって逆風を受ける可能性もあるとの見方が出ている。

一部のファンはチョ・ソヒョンの発言なども相まって、韓国女子代表に「ビジネスクラスで行って、どれだけやれるか見てみよう」「サッカー協会が今や高級ブランドまで買い与えなければならないのか」「サッカー代表は冬季五輪を見て感じるものはないのか」と厳しい指摘を伝えている。

なお、今回の女子アジアカップにおいて、チョ・ソヒョンは韓国女子代表のメンバーに選ばれていない。

（記事提供＝OSEN）