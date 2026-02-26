玉置浩二、タワーレコード『NO MUSIC, NO LIFE.』ニューデザイン公開「世界中にファンファーレを！！！！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

玉置浩二とタワーレコードがコラボレーションした『NO MUSIC, NO LIFE.』のニューデザインが公開された。

■ポスターには玉置浩二、渾身のメッセージが

3月1日より開催される『billboard classics玉置浩二 LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2026 “Fanfare”』の開催を記念して実施された今回のコラボ。

ポスターには、

のメッセージが。

公開となったデザインが起用されたポスターは、ライブ会場にて日本コロムビア商品（1会計の商品代金の合計3,000円[税込]以上）を購入（予約）した人にプレゼントされる。

オーケストラツアー『billboard classics玉置浩二 LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2026 “Fanfare”』は、初開催となる岡山、栃木、福島を含む全国15都市25公演が2026年3月から5月にかけて開催

ツアーファイナルはKアリーナ横浜。玉置にとって初登場となる本会場は、国内屈指のスケールと音響を誇る空間で、オーケストラとともに織りなす至高のサウンドにいっそうの期待が高まる。

■billboard classics×玉置浩二コンサート10周年記念SPブック発売

玉置浩二とオーケストラが奏でる唯一無二の音楽が反響を生み、各地でソールドアウトを記録してきた人気シリーズ『billboard classics × 玉置浩二コンサート』の10周年を記念したスペシャルブック『billboard classics × 玉置浩二 Symphonic Tour 2015-2025 10th Anniversary Special Book “Decade”』が、3月1日に発売される。

2015年にスタートした『玉置浩二 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT』は、クラシック音楽とポップスの垣根を越え、日本の音楽史にあらたな地平を切り拓いたシリーズ公演。2025年春に開催された10周年ツアーは、過去最大規模となる全国15都市26公演に及び、ツアーファイナルの日本武道館での特別公演は、数々の名演が繰り広げられたこの地にさらなる歴史を刻む圧巻のステージとなった。

スペシャルブックは、フォトブックとDVDをセットにした特別記念仕様で、充実したコンテンツが満載。フォトブックにはライブ写真をはじめ、宮澤正明やレスリー・キー撮影の未発表カットや、2015年から2025年までの全公演のポスターデザイン、セットリストなどを掲載。須藤晃（音楽プロデューサー）、松井五郎（作詞家）、横尾忠則（美術家）、星勝（音楽プロデューサー）、レスリー・キー（写真家）といった親交の深いクリエイター陣からの特別寄稿、さらに多くのコンサートでオーケストラを率いる指揮者・大友直人のインタビューなどが収められている。

DVDには、ドキュメンタリーを再構成した映像の他、玉置浩二本人によるbillboard classics公演の魅力を語るインタビューや、ゲストとの貴重な対談を収録。“宿命”から生涯をかける“挑戦”となったシンフォニックコンサート、その伝説を後世に語り継ぐための貴重な映像作品に仕上がっている。

■書籍情報

2026.03.01 ON SALE

『billboard classics × 玉置浩二 Symphonic Tour 2015-2025 10th Anniversary Special Book “Decade”』

■関連リンク

オーケストラツアー公演サイト

https://billboard-cc.com/tamaki2026

玉置浩二＆安全地帯 OFFICIAL SITE

https://saltmoderate.com/