Snow Man¸ø¼°X¤Ç¡¢¿·¶Ê¡ÖSTARS¡×¤ÎMV¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛSnow Man¤Î¥é¥Õ¤Ç¥¥åー¥È¤Ê¡ÖSTARS¡×¥ª¥Õ¥·¥ç①②¡õMV
¢£Åß·Ê¿§¤Ë±Ç¤¨¤ë8¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¥Ã¥º¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥±ー¥È¤ò¤¹¤ë¸þ°æ¹¯Æó¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¹¥ー¥¦¥§¥¢»Ñ¤ÇÀã¤ÎÃæÎ¾¼ê¤ò¤¢¤²¤ë°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢¥¹¥±ー¥ÈÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ëµÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢¥â¥³¥â¥³¥°¥ìー¤Î¥Ñー¥«ー»Ñ¤ÇÆü¤Î¸÷¤ò¼õ¤±¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤¬Èù¾Ð¤à²£´é¤ò¸ø³«¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¤ー¥É¥³ー¥È»Ñ¤Ç»Ò¤É¤â¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥¹¥±ー¥È¤¹¤ë´äËÜ¾È¡¢¥¸¥Ã¥×¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥´ー¥ë¤ÎÁ°¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¥Üー¥ë¤Ë°Ï¤Þ¤ììî¤¯¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢¤â¤³¤â¤³¥³ー¥È»Ñ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¥¹¥±ー¥È¤¹¤ë¥é¥¦ー¥ë¡¢¹õ¤¤¥Ù¥ó¥Á¥³ー¥È»Ñ¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³ー¤¸¤Î¥¹¥±ー¥È»ÑÁÇÅ¨¡×¡Ö°¤Éô¤Á¤ã¤óÀã¤ÎÍÅÀº¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö´ÜÍÍ¤ÎÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤Ë¥¥å¥ó¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤ó¤Î²£´éÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Òー¤¯¤ó¥Ñ¥Ñ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Õ¤Ã¤«¤µ¤ó¥á¥í¤¤¡×¡Ö¥é¥¦ー¥ë°úÎ¨¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Ôー¥µ¥Ã¥«ーÉô¤ÎÀèÇÚ¤Ã¤Ý¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£