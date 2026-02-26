26日13時現在の日経平均株価は前日比212.61円（0.36％）高の5万8795.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1021、値下がりは516、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を97.87円押し上げている。次いでファナック <6954>が49.97円、リクルート <6098>が47.13円、ＴＤＫ <6762>が38.86円、ファストリ <9983>が36.10円と続く。



マイナス寄与度は159.11円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が110.3円、ダイキン <6367>が24.73円、イビデン <4062>が21.33円、住友電 <5802>が10.86円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位はサービスで、以下、銀行、海運、保険と続く。値下がり上位には小売、ガラス・土石、食料が並んでいる。



※13時0分5秒時点



