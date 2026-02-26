『あたしンち』作者、漫画のモデルになった母親の“顔出し”ショット公開し反響「あまりにもイメージ通りの母！」「本物見れて感激」

『あたしンち』作者、漫画のモデルになった母親の“顔出し”ショット公開し反響「あまりにもイメージ通りの母！」「本物見れて感激」