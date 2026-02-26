『あたしンち』作者、漫画のモデルになった母親の“顔出し”ショット公開し反響「あまりにもイメージ通りの母！」「本物見れて感激」
人気漫画『あたしンち』の作者で知られる漫画家・けらえいこ氏が22日、自身のインスタグラムを更新。作品のモデルとなった母親の“顔出し”ショットを公開し、「実写の母を見れて感動です 素敵なお母様」「あまりにもイメージ通りの母!!」「本物見れて感激」などと反響を呼んでいる。
『あたしンち』は、母、父、高校2年生の姉みかん、中学2年生の弟ユズヒコの一家4人の物語で、ありのままの家庭風景、学校生活、ご近所さんとの交流など、タチバナ家を中心とした日常を描いたコメディー。けら氏自身の家族がモデルとなっている。
1994年、読売新聞の日曜版として漫画掲載がスタート。2002年からはテレビアニメが放送され、連載開始から30年が経った今もなお高い人気を獲得している。
投稿でけら氏は、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピックの開催に触れ「30年くらい前に母を連れて、ただ山脈を見に行ったことがあります」と切り出し、旅行での思い出ショットをアップした。
写真を指し「ポルドイ峠〜ミズリーナ湖〜ボルツァーノ市街〜運転手さんにぜひ見て言われた教会（ブレッサノーネ大聖堂）」と巡った場所を説明するとともに、「ロープウェイは乗り場の標高が2239m、頂上は標高2950m（！）で、さぞや美しかろうと思っていたら上はすごい雪で景色は見えず。雪合戦的なことをしてw虚しく降りてきました」とちゃめっ気たっぷりにエピソードを明かした。
続けて「またすぐ来よう、と思ってたのにぜんぜん無理で。この旅のことも『お母さんとイタリア』という本にするつもりだったけど時間がなくて未完。そこから30年いつ過ぎた？『お母さんとイタリア』は未完のまま私の公式サイトで無料公開しています（まだあきらめてない）」と母との旅の思い出を記したエッセイについても紹介。
最後には「さっき掘り出したこの写真を、母（87）にLINEで見せたら、イタリア旅行は本当の本当に楽しかった、と返信がきました‥‥はは‥‥（漫画見た人にはわかる苦笑）」と、最新の母とのやり取りを記し、ファンを和ませていた。
コメント欄には、ほかにも「お母様そっくり!!」「あたしンちのお母さんのモデルが見れてとても光栄です」「あの母と雪合戦なんて！最高ですね 母娘旅、素敵です」「『お母さんとイタリア』読みました！完結、いつか読めることを楽しみにしております」「素敵なお写真ありがとうございます」など、さまざまな反響が寄せられている。
