1児の父・アンガールズ山根、10歳長女の“手作りピザ”披露に反響「素敵＆最高な週末ディナー」「オシャレピザ〜」
お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（49）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。長女（10）が作った手作りピザを披露し、「最高」と絶賛した。
【写真】 「オシャレピザ〜」「素敵＆最高」アンガールズ山根が披露した10歳長女作の“ハワイアンピザ”
山根は「完成 娘作のピザ トロピカル 最高」とコメントし、3枚の写真をアップ。トマトソースの上にチーズ、ピーマン、ベーコン、そしてパイナップルをトッピングしたカラフルなピザが写っており、焼き上がりはこんがりとチーズがとろけ、サラミやパイナップルがアクセントになった“ハワイアン風”の一枚に仕上がっている。
カットされたピザを皿に盛り付けた写真も公開されており、手作りとは思えない出来栄えで、山根のうれしそうな様子が伝わる投稿となっている。
コメント欄には「パイナップル入りのピザ、美味しそうですね」「娘ちゃんのピザ 何だかピンクの花が咲いてるみたい」「素敵＆最高な週末ディナー」「ハワイアン大好き 上手に出来ましたねー」「オシャレピザ〜」「最高 美味しそう♪」など称賛の声が多数寄せられている。
山根は2013年11月に英会話講師の一般女性と結婚。2015年5月に第1子長女の誕生を報告している。
