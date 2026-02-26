声優・梶裕貴、4月に独立へ 新会社を設立で理由は音声AIプロジェクトの存在「人間とAIが共鳴し合う、声の表現における歴史の改革」
声優の梶裕貴（40）が26日、自身のXを更新し、約13年所属した所属事務所「ヴィムス」を4月8日に退所し、独立することを発表した。新会社の代表取締役となり、音声AIプロジェクトに注力していく。
【画像】独立の理由は音声AI企画 公開された梶裕貴のコメント全文
Xでは書面にて「【ご報告】この度、約十三年間お世話になりました株式会社ヴィムスを離れ、独立する運びとなりました。グループ会社である前事務所から数えると、実に二十二年間。まさに、 私の声優人生のすべてを育んでいただいた場所と言えます。右も左も分からず、何者でもなかった自分を見出し、声優として、社会人としての礎を築いてくださったこと、 心より感謝申し上げます」と報告。
独立を決めた理由については「今回、独立という道を選択いたしましたのは、声優としての可能性をさらに広げ、 一生涯、貪欲な表現者であるべく挑戦を続けていきたいから、という理由に尽きます。 そして、その目標を実現するために必要不可欠な柱となるのが、今では私自身のライフワークとも言える、音声AIプロジェクト 【そよぎフラクタル】の存在です」と経緯を説明した。
続けて「私が目指しているのは、人間とAIが共鳴し合う、声の表現における歴史の改革です。 テクノロジーが進化し続ける今、あえてその渦中に飛び込み、自ら舵を取る。それは、 生身の人間だからこそ生み出せる"声の魂"の価値を誰よりも信じ、守り抜きたいと願うからです。この挑戦には、生半可な覚悟では臨めません。だからこそ、自分のすべてを懸けてプロジェクトを成功に導くべく、新たなチームを発足するに至りました。 長年にわたり、たくさんの愛を与えてくださった大切な場所から巣立つ以上、この決断が間違いではなかったことを、今後の活動を通して必ず証明して参ります」。
「なお、四月九日(木)からは、新会社の代表取締役として新たな一歩を踏み出すこととなりますが、四月八日(水)までは、株式会社ヴィムスの声優・梶裕貴として、変わらず全力を尽くして参る所存です。これまで通り、誇りと責任、矜持を持って声優業に邁進して参りますので、引き続き、ご指導ご鞭撻のほど、どうか宜しくお願い申し上げます。自分にしか生み出せない新しいクリエイティブの形を求めて。 このフラクタルを、世界へ」とつづった。
独立の理由になった『そよぎフラクタル』は、梶裕貴の声を元にした音声合成ソフト『梵そよぎ』を軸に展開するキャラクタープロジェクト。「プロアマ問わず、面白いものを作りたいと思った人が、しがらみなく、気の合う仲間と好きなものを作れる場所づくりをしたい」という想いから、梶裕貴自身が企画立案した。
今回の独立について、所属事務所のヴィムスは「退所のお知らせ 平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。この度梶裕貴が、2026年4月8日(水)をもちまして退所し、独立することとなりましたのでご報告申し上げます」とし、「これまで梶裕貴を応援していただきましたこと心より深く御礼申し上げます。弊社といたしましても、梶裕貴氏が 【そよぎフラクタル】と共にさらなる飛躍を遂げることを願っております。そしてその前途を見守り、応援してまいります。今後とも変わらぬご声援のほどよろしくお願いいたします」と伝えた。
梶はアニメ『進撃の巨人』のエレン・イェーガー役、『七つの大罪』メリオダス役、『ハイキュー!!』孤爪研磨役などで知られる人気声優で、2019年6月23日に『けいおん！』中野梓役などで知られる声優の竹達彩奈と結婚。2022年11月に第1子となる女児誕生を報告している。
