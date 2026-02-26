女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は27日、第105話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

松野トキ（郄石あかり）は「リテラリーアシスタント（創作活動のサポート役）」としてレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の執筆活動を手助け。ヘブンが学校に行っている間、ネタ探しに奔走する。ヘブンは同僚ロバート・ミラー（ジョー・トレメイン）から日本人の妻・ラン（蓮佛美沙子）を紹介される。英語ができるランの存在に触発されたのか、ヘブンはトキに英語の勉強を再開しないかと提案。ある日、トキとヘブンはロバートとランの自宅に招かれる。

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

ラン役の女優・蓮佛美沙子が初登場。朝ドラ出演は、2016年度後期「べっぴんさん」以来9年ぶり2回目となる。