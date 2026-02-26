櫻坂46三期生出演ドラマ『路地裏ホテル』主題歌は「夏の近道」 新ビジュアル・予告編＆11人全員コメント解禁
櫻坂46の三期生が総出演する青春ファンタジードラマ『路地裏ホテル』より、予告編や新ビジュアルに加えて、主題歌や出演メンバーからのコメントが解禁された。
【動画】櫻坂46三期生出演ドラマ『路地裏ホテル』新予告編
“あなたの心に寄り添う一夜を…”。本作の舞台は、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと佇（たたず）む『路地裏ホテル』。ホテルの支配人から鍵を渡された宿泊客の女性たちが、ホテルでの一夜の不思議な“異世界体験”を通して成長していく、青春ファンタジードラマ。本作は映像配信サービス「Lemino」において、3月6日正午より独占配信される。
この物語の主要キャラクターを演じるのは、櫻坂46三期生の石森璃花、遠藤理子、小田倉麗奈、小島凪紗、谷口愛季、中嶋優月、的野美青、向井純葉、村山美羽、村井優、山下瞳月。初めて11人全員がそろって本格ドラマに挑む。加入からまもなく4年目を迎える11人が、個性が息づくキャラクターと、等身大の成長を描く真っ直ぐな演技で物語を紡（つむ）ぐ。本作は、5つのエピソードで構成されており、それぞれが前編・後編の二部構成となっている。
今回解禁する予告編では、それぞれのエピソードの名シーンや名セリフだけでなく、本格ドラマに挑戦する三期生11人の迫真の演技が詰め込まれていて、本編への期待感が膨らむ映像となっている。
また本作品の主題歌が、櫻坂46 5thシングル「桜月」に収録された三期生楽曲「夏の近道」に決定。さらに本作の配信にあたって、櫻坂46 三期生のメンバーそれぞれからコメントが到着した。
・中嶋優月 ／ 〈エピソード1：『修学旅行の話』〉小山内唯香役
＜ドラマ初出演の感想＞
はじめてこのドラマに出演することをお聞きしたときは全員ですごく驚きました。ありがたい機会をいただいたからには、期待に応えたいという思いで、素敵なチームのみなさまに教えていただきながら精一杯取組みました。
＜ドラマの注目ポイント＞
誰もが一度は考える「もしもあのときこうだったら」の世界で、ほろ苦い現実を知れたりあたたかい発見ができたりする作品だと思います。クスッと笑える場面もあると思うので、楽しんでみていただけたらうれしいです。
・村山美羽 ／ 〈エピソード1：『修学旅行の話』〉麻里役
＜ドラマ初出演の感想＞
「いつか三期生で演技のお仕事がしてみたい」と思ったことがあったので素直に嬉しかったです。
このドラマを通して笑う数が増えましたし、三期生への信頼がより厚くなりました。
＜ドラマの注目ポイント＞
小道具や衣装にも注目していただけると、より楽しいかなと思います。
こんなところにあのときの… があるかもしれません。
・小島凪紗 ／ 〈エピソード2：『叶えたい10のこと』〉琴原美名役
＜ドラマ初出演の感想＞
いつも応援してくださるみなさま、ありがとうございます。貴重な経験をさせていただけて、とても光栄です。私は石森や理子との共演シーンが多く、お互いに助け合いながら撮影に臨むことができました。シリアスな場面もありますが、スタッフのみなさまと素敵な作品を作れたことが本当にうれしいです。
＜ドラマの注目ポイント＞
テーマである現実と過去の対比、そして随所に散りばめられた櫻坂46とドラマの世界の対比にもぜひ注目してみていただけたらと思います。
・遠藤理子 ／ 〈エピソード2：『叶えたい10のこと』〉秋野沙理役
＜ドラマ初出演の感想＞
過ごす時間が増えるほど三期生の仲がどんどん深まっているように感じるので、こうしてまた一つのものを作る機会を頂けてすごく幸せです。
＜ドラマの注目ポイント＞
はじめてのことだらけで不安な面もありましたが、お互いに素を出し合える仲だからこそできた演技もあると思うのでその瞬間にも注目して頂きたいです。また、普段のキャラとギャップを感じて頂ける役を担当するメンバーも多いと思います。新しい一面をみつけていただけたらうれしいです。
・石森璃花 ／ 〈エピソード2：『叶えたい10のこと』〉秋野香織役
＜ドラマ初出演の感想＞
三期生はそれぞれ強い個性と芯を持っていて、挑戦のたびに仲間への信頼が深まっています。11人全員で臨めた今回のドラマは、私たちにとってもグループにとっても大きな一歩になるよう努めました。
＜ドラマの注目ポイント＞
人の数だけある悩みや人生がどのように交差し、最後にひとつの物語として繋がっていくのか注目してほしいです。
・谷口愛季 ／ 〈エピソード3：『ハートに火を点けて』〉吉井スズカ役
＜ドラマ初出演の感想＞
三期生全員で演技に挑戦することができて、本当に嬉しかったです！
この期間を通して、よりメンバーとの距離が縮まったように感じます。
＜ドラマの注目ポイント＞
三期生と同様、個性が強めのキャラクターを演じさせていただいたので、見応えバッチリだと思います！
私が演じる役は、現実の私との共通点が多く、自然と愛着が湧きました。
ぜひ、ご覧ください！
・村井優 ／ 〈エピソード3：『ハートに火を点けて』〉ノア役
＜ドラマ初出演の感想＞
三期生全員ではじめてドラマに挑戦させていただけて凄く嬉しかったです。スタッフのみなさんが櫻坂46を応援してくださり、素敵な環境ではじめて演技に挑戦させていただけたことを幸せに思います。
＜ドラマの注目ポイント＞
クスッと笑えるようなオポッサムのメンバーのみなさんとのコミカルなやりとりに注目していただきたいです。またラストのライブシーンは撮影中も心にじーんとくるような素敵なシーンだったので注目していただきたいです。
・的野美青 ／ 〈エピソード4：『標的』〉西原紬役
＜ドラマ初出演の感想＞
三期生全員でドラマに挑戦するのははじめてで、撮影現場の空気や緊張感も含めてとても刺激的でした。お互いを支え合いながら一つの作品を作ることは普段の活動とはまた違った学びがありました。
＜ドラマの注目ポイント＞
役柄には、普段の自分とのギャップもあれば意外と重なる部分もあって楽しかったです。普段の活動とは違うメンバーの姿に注目して楽しんでいただけたらうれしいです。
・小田倉麗奈 ／ 〈エピソード4：『標的』〉霧谷玲衣役
＜ドラマ初出演の感想＞
はじめてお芝居に挑戦させていただくなかで、活動してきてはじめての自分と出会うことができたと思っています。三期生みんなで1つの作品を作ることが出来てうれしいです。
＜ドラマの注目ポイント＞
物語の進行とともに成長していく11人それぞれのキャラクターに注目していただければうれしいです。いろいろな表情を楽しんでください！
・山下瞳月 ／ 〈エピソード5：『あのときの声』〉望月咲役
＜ドラマ初出演の感想＞
まずはこのような機会をいただけたことがすごく嬉しかったです。
自分自身だけならきっとこのようなことを経験することが無かったと思うので、責任を持ちながら真剣に向き合った貴重な期間でした。
＜ドラマの注目ポイント＞
今回は青春ファンタジードラマということで少し不思議なところや個性の強いキャラクターがたくさん出てくるので普段の三期生とはまた違った雰囲気を楽しんでいただきたいです。
・向井純葉 ／ 〈エピソード5：『あのときの声』〉稲葉京花役
＜ドラマ初出演の感想＞
三期生全員でのドラマ出演ということで凄くありがたい気持ちと不安な気持ちがありました。
少しでも櫻坂46を知っていただけるきっかけになればいいなと思い、やれることを精一杯やろうと思っていました。
＜ドラマの注目ポイント＞
ドラマの注目ポイントはきっと誰しもが抱えたことのある悩みに寄り添っている作品だと思うので、その悩みや人の心がどう変化していくのかを楽しんでほしいです！
