フロリダ州ケネディ宇宙センターの発射台に向かう「クルー11」の宇宙飛行士たち＝2025年8月/Paul Hennessy/Anadolu Agency/Getty Images

（CNN）国際宇宙ステーション（ISS）に滞在していた飛行士4人が先月、予定を前倒しして地球に帰還した問題で、米航空宇宙局（NASA）のベテラン宇宙飛行士マイク・フィンク氏は25日、早期帰還につながった懸念すべき「医療上の事象」を経験したのは自分だったと明らかにした。

フィンク氏とNASAのジーナ・カードマン飛行士、宇宙航空研究開発機構（JAXA）の油井亀美也飛行士、ロシア宇宙機関ロスコスモスのオレグ・プラトノフ飛行士は先月中旬、地球へ帰還した。この結果、フットボール場に近い広さを持つISSに残された飛行士はわずか3人となった。

健康面の理由からISS滞在ミッションが短縮されたのは、NASAの歴史上初めて。NASAは当時、どの飛行士が医療上の問題に見舞われたのかや、問題の性質について公表していなかった。

フィンク氏は自身が当事者だったことを公表したものの、それ以外の病状の詳細については明らかにしていない。

フィンク氏は25日の声明で、「私は医療上の事象に見舞われ、仲間の搭乗員による即時の対応が必要になった」とコメント。「彼らの迅速な対応とNASAのフライトサージャン（ミッションに任命された宇宙飛行士の専任医師）の指導のおかげで、容体はすぐに安定した」と振り返った。

フィンク氏によると、NASAは「宇宙ステーション上では使用できない高度な医用画像」を利用するため、地球へ帰還すべきだとの判断を下したという。

ISSには医療機器が備えられているが、一般的な救急室にある機器が全てそろっているわけではない。

NASAは帰還中、問題が生じた飛行士の容体は安定していると説明していた。ただし、このときの医療事象が命に関わる緊急事態だったのか、仲間の搭乗員がどう対処したのかは今も明らかにされていない。

NASAには、プライバシーの観点から飛行士の個人的な医療情報については公開しないとの長年の方針がある。宇宙飛行が人体に与える影響や、ミッション中に発生した他の医療問題の情報が公表されるのは通常、広範な科学研究の一環でのことだ。

これまでの学術研究では、宇宙適応症候群（微小重力下に入って最初の数時間に多くの宇宙飛行士が経験するおうとやめまいが特徴）などの症状について詳しい調査がなされてきた。視神経の腫れや血栓といった一部の医療問題が宇宙空間内で起きることも明らかにされているが、個人名が公表されることは通常ない。

フィンク氏は声明で「体調は非常に良好で、ヒューストンにあるNASAのジョンソン宇宙センターで飛行後の通常の調整を続けている。宇宙飛行は素晴らしい特権だが、私たちが人間であることを時に思い知らされる」と指摘し、「皆さんの支援に感謝する」と述べている。