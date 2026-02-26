ことし9月に始まる「アジア･アジアパラ競技大会」を前に、愛知県警・名東警察署が、イオン名古屋東店の薬局でテロ防止訓練を行いました。

【写真を見る】｢オキシドール｣100本購入しようとする“不審者”が… アジア大会前に薬局でテロ防止訓練 ｢爆発物の原料｣にもなる化学物質11品目 身分証の提示や使用目的の確認を要請 愛知県警

訓練では、爆発物の原料になる薬品「オキシドール」100本を購入しようとする“不審者”が現れました。店員が身分証の提示を求め使用目的を聞くと、不審者は退店しました。

化学物質11品目 身分証の提示や使用目的の確認要請

警察は、薬局やホームセンターで購入できる塩酸や過酸化水素などの化学物質11品目について、爆発物の原料にもなるため、身分証の提示や使用目的の確認を販売店に要請しています。

訓練に参加した店員は「安易にお客さんに薬品を売らないよう、情報や知識を持っておきたいと思った」と話していました。



愛知県ではおととし、薬局に不審な購入者がいると通報があり、警察が捜査すると実際に爆発物を作っていたことが発覚し、検挙した例もあったということです。