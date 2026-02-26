「脱出おひとり島5」出演美女、劇的イメチェンのピンクヘアに驚きの声「別人級」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/02/26】Netflixで配信中の恋愛リアリティショー「脱出おひとり島」シーズン5に出演している陸上選手のキム・ミンジ（KIM MINGEE）が2月24日、自身のInstagramを更新。ピンクヘアを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「脱出おひとり島5」参加美女「別人級」ファン衝撃のイメチェン姿
キムは「煮込み人間？いや、私たちは支配側の人間」と韓国語と英語でつづり、番組で共演しているハンドボール指導者のシン・ヒョヌ（SHIN HYEONWOO）とともにダンス動画を投稿。これまでの黒髪からピンクヘアにガラリとイメージチェンジしたヘアスタイルに、白いベアトップと赤いパーカーを着こなした姿で、笑顔で踊っている。
この投稿に「突然のピンクヘアにびっくり」「別人級」「可愛すぎる」「ピンクヘア似合ってる」「スタイル抜群」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「脱出おひとり島5」参加美女「別人級」ファン衝撃のイメチェン姿
◆キム・ミンジ、ピンクヘアを披露
キムは「煮込み人間？いや、私たちは支配側の人間」と韓国語と英語でつづり、番組で共演しているハンドボール指導者のシン・ヒョヌ（SHIN HYEONWOO）とともにダンス動画を投稿。これまでの黒髪からピンクヘアにガラリとイメージチェンジしたヘアスタイルに、白いベアトップと赤いパーカーを着こなした姿で、笑顔で踊っている。
◆キム・ミンジの投稿に反響
この投稿に「突然のピンクヘアにびっくり」「別人級」「可愛すぎる」「ピンクヘア似合ってる」「スタイル抜群」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】