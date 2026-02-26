「おしゃれ × 体型カバー」が叶う！【グローバルワーク】40・50代の「キレイ見えスカート」

ほんのり上品に見せたい日、あると便利なのが落ち着きのあるロングスカート。【グローバルワーク】で見つけたスカートなら、ボディラインを拾いにくいフレアシルエットにウエストゴムの楽ちん仕様で、デイリーに活躍しそうです。光沢を抑えた素材感で、キレイめに傾きすぎず程よくカジュアルにもなじむのも魅力。今回はそんなイチオシのスカートに注目しつつ、おすすめの着こなしを紹介します。

程よいボリュームのフレアラインで合わせやすさ◎

【グローバルワーク】「ヴィンテージライクフレアスカート」\4,990（税込）

腰まわりスッキリ、裾に向かって自然と広がるシルエットで、キレイ見えしながら体型カバーも担ってくれるのがこのスカートの魅力。ボリューム感が程よく、長め丈のシャツやデザインのあるトップスと合わせてもバランスよく決まります。ブラウンのスカートに優しいピスタチオカラーのシャツを合わせれば、春を思わせる大人コーデに。自宅で洗濯可能で乾きやすいのも頼れるポイントのひとつです。カラバリはブラウンとグレージュの2色。

デニムジャケットでカジュアルに寄せてもOK

ポリエステルの軽やかな素材は、デニムアイテムとも好相性。グレージュのスカートにデニムジャケットを合わせれば、ほどよくカジュアルダウンした着こなしに仕上がります。足元はスニーカーで軽快にまとめれは、街歩きにも旅行にも対応できるスタイルが完成。スカートは裏地付きなので、淡色でも安心して穿けそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

Writer：Anne.M