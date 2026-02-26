凛とした美しさを纏う。春の街に映える最旬ロング丈の【きれいめアウター】

春の訪れとともに新調したいのは、一着で洗練された印象を叶えるロングアウター。希少なウールを用いた端正なコートや、スタイルアップを約束する多機能トレンチなど、ON・OFF問わず活躍する名品が揃いました。

【シンゾーン】端正な佇まいに宿る贅沢。春を先取るファインメリノの調べ

「TROPICAL WOOL COAT」各\75,900

希少なファインメリノを贅沢に使用した、軽やかなトロピカルウールのコート。薄手ながらもしっかりと織り上げられた生地が、凛とした立体的なシルエットを際立たせ、纏うだけで背筋が伸びるような美しさを放ちます。水牛ボタンや取り外し可能な肩パッドなど、細部に宿る職人技がクラス感を高めます。膝下のボクシーな丈感は、スラックスでハンサムに決めるのはもちろん、あえてデニムで崩すのも今の気分。

【アーバンリサーチ】毎年完売必至！ 機能美を極めた万能トレンチ

「ドロストトレンチコート」各\22,000

毎年大好評のドロストトレンチが、さらに洗練されて今年も登場！ ウエストのドローストリングスを少し高めに設定することで、スタイルアップを叶えます。撥水・防シワ・UVカットの三拍子が揃った多機能素材で、お出かけ先での持ち運びにも便利。サッと羽織るだけで生まれる上品なドレープ感が、いつものコーデをワンランク上のオンオフ兼用スタイルへと導きます。

【アーバンリサーチ ロッソ】バサッと羽織って即サマになる！ 都会派ロングガウン

「撥水 ロングガウンコート」各\27,500※2026年2月下旬発売予定

顔まわりを華やかに、小顔に見せるビッグカラーが魅力のロングガウンコート。ロング丈ながら、大胆なサイドスリットが足元に軽やかさを生み出し、重見えを回避します。ゆとりのあるサイジングで、厚手のニットを仕込んでもすっきりとしたラインをキープ。撥水機能付きで、春先の急な雨や汚れを気にせず毎日手に取れるのも嬉しいポイント。

素材の良さや計算されたシルエットが光るロングアウターは、大人の品格を自然に引き立てます。今の気分に寄り添う軽やかな一着を味方につけて、春のスタイリングをドラマティックに。

※価格はすべて税込みです