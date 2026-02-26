UHB北海道文化放送の柴田祐里菜アナウンサーが25日、自身のインスタグラムを更新。人生初の体験をしたことを報告した。



【写真】寒くないの？楽しそうな笑顔

「人生初の流氷！」と書き出し、「知床で流氷ウォークツアーに参加してきました！」と投稿。「"流氷に乗る"という体験は、すごくドキドキしましたが、いざ挑戦してみると、とにかく楽しかったです！」と流氷に乗ったり、海に入ったりする写真を掲載。



「ドライスーツを着るのも初めてで、氷点下の気温の中で海に入っても寒さを感じないことにびっくり！浮力もあって、安心して体験できました。」と振り返り、「1000km以上もの長旅をして北海道にたどり着いた流氷に触れ、自然のスケールの大きさを改めて実感…」と感想をつづった。



続けて「流氷は例年、3月頃まで見られるチャンスがあるそうです！運が良いと、流氷と一緒にやって来るクリオネが見られることもあるそう」と記し、「いつか見てみたいな」とした。



フォロワーからは「楽しそうですね！」、「流氷に乗る姿さえ、可愛いすぎ」、「氷上美女」などの声が寄せられた。



柴田アナは1999年9月3日生まれ、26歳。大阪府出身。大阪府立大学卒業後、2023年にUHB北海道文化放送に入社した。父が近鉄、日本ハム、阪神、ダイエーで投手としてプレーした柴田佳主也氏。2021年には兵庫県のUHF局・サンテレビのマスコットガールも務めた。



（よろず～ニュース編集部）