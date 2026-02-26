りくりゅう、坂本花織、中井亜美ら、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの名場面が一冊に！ 3.16発売
ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートの感動を美しく迫力ある写真と専門誌視点で振り返る『フィギュアスケートLife Extra ミラノ・コルティナ五輪2026』が、扶桑社より3月16日に発売されることが決まった。
【写真】美技を披露！ 三浦璃来＆木原龍一“りくりゅうペア”
日本のフィギュアスケート史上、ペアで初の金メダリストとなった“りくりゅうペア”こと三浦璃来・木原龍一組。ショート5位から世界歴代最高得点のフリーで見せた「宇宙一の演技」（by 高橋成美氏）や、お互いを信頼して逆境を乗り越えた2人の絆に、多くの人が涙した。
また女子シングルでは今シーズンで現役引退を明言している坂本花織選手が銀メダルに、初出場17歳の中井亜美選手がトリプルアクセルをショートとフリーで成功させ、銅メダルに輝いた。
男子シングルでは鍵山優真選手が２大会連続の銀メダル、初出場の佐藤駿選手が銅メダルを獲得。そして団体戦ではチーム日本の力を結集し、北京五輪に続いて堂々の銀メダルに輝くなど、フィギュアスケートでは過去最多となる計6個のメダルを獲得した。
日本中に感動と多くの話題をもたらしたミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート競技。このたび「フィギュアスケートLife」編集部では、美しく迫力ある写真と専門誌ならではの視点で振り返る一冊、扶桑社ムック『フィギュアスケートLife Extra ミラノ・コルティナ五輪2026』を緊急出版。
“りくりゅうペア”については、2人の感情があふれ出すドラマチックな報道写真の数々で五輪の感動を追体験できるほか、木原選手の元パートナーでペアの実況解説を担当した高橋成美氏が秘蔵エピソードをまじえて彼らの歩みを語ってくれた。
また団体戦や男子シングル、アイスダンスで綿密なリサーチによる名解説が話題を呼んだ町田樹氏による、今大会を総括するロングインタビュー「町田樹が見たミラノ五輪」も届ける。
男女シングルについては、無良崇人氏が専門的な解説とともに、波乱の展開となった背景や各選手のすごさをわかりやすく語ってくれた。
日本代表選手たちの活躍を躍動感のある報道写真とレポートで振り返り、全カテゴリーの競技記録を掲載した、完全保存版の一冊となっている。
『フィギュアスケートLife Extra ミラノ・コルティナ五輪2026』は、扶桑社より3月16日発売。2860円（税込）
