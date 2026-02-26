IMP.ニューシングル「INVADER」、4.13リリース 限定特典クリアファイル付属盤も！
TOBEで活動する7人組男性グループ「IMP.」が4月13日に5thシングル「INVADER」をリリース。＠Loppi・HMV限定特典として「A4クリアファイル」が付属する初回生産限定盤A／Bの予約受付がスタートした。
【写真】カッコよすぎ！IMP.5thシングル「INVADER」カバービジュアル
佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我の7人組男性グループIMP.は2023年8月18日にDigital Single「CRUISINʼ」でデビュー。2026年1月より、初の全国アリーナツアー「IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter」を開催中のほか、4〜5月に開催される「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」にも出演予定だ。
グループとしての活動以外にソロ活動にも積極的に取り組み、基は、3月10日よりスタートするドラマ『ぴーすおぶせーふ』（日本テレビ／毎週火曜24時59分）で主演、6月に上演される舞台『ぴーすおぶせーふ』でも主演を務めるなど、注目度が急上昇中だ。今回リリースが発表された5thシングルには、『ぴーすおぶせーふ』のエンディング主題歌「STRANGER」も収録される。
また全国のHMV店舗、HMV＆BOOKS online（HMV店舗受取申込）、全国のローソン店頭Loppi端末で「INVADER」初回生産限定盤Aを購入すると、先着でオリジナル特典＜A4クリアファイルA＞を、初回生産限定盤Bを購入すると、先着でオリジナル特典＜A4クリアファイルB＞がプレゼントされることもあわせて発表された。
IMP.5thシングル「INVADER」は、4月13日リリース。
■INVADER 初回生産限定盤A ＜CD＋Blu-ray＞
価格：1870円（税込）
＜初回生産限定盤A ＠Loppi・HMV限定特典＞
・A4クリアファイルA
＜商品仕様＞
・スリーブジャケット仕様（Type A）
・16P歌詞ブックレット（Type A）
＜CD 収録内容＞
1. INVADER
2. STRANGER
3. Dancin’ In My Head
＜Blu-ray 収録内容＞
・INVADER（Official Music Video）Behind The Scenes
■INVADER 初回生産限定盤B＜CD＋Blu-ray＞
価格：1870円（税込）
＜初回生産限定盤B ＠Loppi・HMV限定特典＞
・A4クリアファイルB
＜商品仕様＞
・スリーブジャケット仕様（Type B）
・16P歌詞ブックレット（Type B）
＜CD 収録内容＞
1. INVADER
2. STRANGER
3. Magic
＜Blu-ray 収録内容＞
・INVADER CD Jacket／Booklet Behind The Scenes
■INVADER 通常盤＜CD＞
価格：1320円(税込)
＜商品仕様＞
・12P歌詞ブックレット
＜CD 収録内容＞
1. INVADER
2. STRANGER
3. Wolf Swag
4. Love in love
【写真】カッコよすぎ！IMP.5thシングル「INVADER」カバービジュアル
佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我の7人組男性グループIMP.は2023年8月18日にDigital Single「CRUISINʼ」でデビュー。2026年1月より、初の全国アリーナツアー「IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter」を開催中のほか、4〜5月に開催される「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」にも出演予定だ。
また全国のHMV店舗、HMV＆BOOKS online（HMV店舗受取申込）、全国のローソン店頭Loppi端末で「INVADER」初回生産限定盤Aを購入すると、先着でオリジナル特典＜A4クリアファイルA＞を、初回生産限定盤Bを購入すると、先着でオリジナル特典＜A4クリアファイルB＞がプレゼントされることもあわせて発表された。
IMP.5thシングル「INVADER」は、4月13日リリース。
■INVADER 初回生産限定盤A ＜CD＋Blu-ray＞
価格：1870円（税込）
＜初回生産限定盤A ＠Loppi・HMV限定特典＞
・A4クリアファイルA
＜商品仕様＞
・スリーブジャケット仕様（Type A）
・16P歌詞ブックレット（Type A）
＜CD 収録内容＞
1. INVADER
2. STRANGER
3. Dancin’ In My Head
＜Blu-ray 収録内容＞
・INVADER（Official Music Video）Behind The Scenes
■INVADER 初回生産限定盤B＜CD＋Blu-ray＞
価格：1870円（税込）
＜初回生産限定盤B ＠Loppi・HMV限定特典＞
・A4クリアファイルB
＜商品仕様＞
・スリーブジャケット仕様（Type B）
・16P歌詞ブックレット（Type B）
＜CD 収録内容＞
1. INVADER
2. STRANGER
3. Magic
＜Blu-ray 収録内容＞
・INVADER CD Jacket／Booklet Behind The Scenes
■INVADER 通常盤＜CD＞
価格：1320円(税込)
＜商品仕様＞
・12P歌詞ブックレット
＜CD 収録内容＞
1. INVADER
2. STRANGER
3. Wolf Swag
4. Love in love