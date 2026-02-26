ミキティー＆庄司智春「また思い出が増えた」吉野家食べる姿に反響
お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が26日にインスタグラムを更新。タレントで妻の藤本美貴と仲良く牛丼を食べる姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【衝撃】ミキティ撮影、庄司智春の“向こう側の鼻毛”（4枚）
庄司が投稿したのは藤本との2ショット。写真には夫婦が並んで牛丼を食べる姿が収められている。投稿の中で庄司は「仕事で
時間がなかったから吉野家にする？って言ったら良いね！って乗ってくれて2人で牛丼食べました」とつづり「美味しかった。また思い出が増えた」とコメント。
彼の投稿にファンからは「思い出が増えたって素敵」「仲良しでほっこり」「この夫婦最＆高」などの声が集まっている。
■庄司智春（しょうじともはる）
1976年1月1日生まれ。東京都出身。相方の品川祐とともに1995年8月「品川庄司」を結成。妻は元モーニング娘。の藤本美貴で、2009年7月に結婚。2012年3月に第1子男児が誕生すると2015年に第2子女児、2020年に第3子女児が誕生している。
引用：「庄司智春」インスタグラム（@tomoharushoji）
