関西で活躍のお天気キャスター、華麗なウエディングドレス姿を披露 MBS中野広大アナと結婚の林保捺美
MBSテレビ・ラジオなどで活躍する気象予報士・林保捺美が、26日までに自身のインスタグラムを更新し、結婚式ショットを披露した。
【写真】『よんチャンTV』気象予報士・林保捺美、ウエディングドレス姿
林は、2025年1月にMBS・中野広大アナウンサーとの結婚を発表し「2人で支え合い、より一層頑張ります！今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とつづっていた。
インスタグラムでは、ハッシュタグで「結婚式」と添え、華麗なドレス姿の写真を投稿。
ファンからは「結婚式あげたんですね」「めっちゃ素敵です」「かわい〜い！」「中野アナとのツーショット写真あげて欲しいいです」など、多数の声が寄せられている。
