MBS本社 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　MBSテレビ・ラジオなどで活躍する気象予報士・林保捺美が、26日までに自身のインスタグラムを更新し、結婚式ショットを披露した。

【写真】『よんチャンTV』気象予報士・林保捺美、ウエディングドレス姿

　林は、2025年1月にMBS・中野広大アナウンサーとの結婚を発表し「2人で支え合い、より一層頑張ります！今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とつづっていた。

　インスタグラムでは、ハッシュタグで「結婚式」と添え、華麗なドレス姿の写真を投稿。

　ファンからは「結婚式あげたんですね」「めっちゃ素敵です」「かわい〜い！」「中野アナとのツーショット写真あげて欲しいいです」など、多数の声が寄せられている。