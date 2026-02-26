前田敦子、13年5ヶ月ぶりに「写真集」1位【オリコンランキング】
AKB48の1期生メンバーとしてデビューし、昨年芸能活動20周年を迎えた俳優・前田敦子の写真集『前田敦子写真集 Beste』（講談社）が、2月26日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間0.8万部を売り上げ、18位にランクイン。ジャンル別「写真集」では、2012年9月24日付『前田敦子AKB48卒業記念フォトブック「あっちゃん」』以来、13年5ヶ月ぶり自身通算2作目の1位を獲得した。
【別カット】抜群のボディラインを披露した前田敦子
本作は、AKB48の“絶対的センター”として一時代を築き、現在は俳優として活動する前田が「これが最後」と語るメモリアル写真集。撮影は中欧オーストリア・ウィーンで行われ、全編撮り下ろし。30代女性の“大人の恋”をテーマに、「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を表現している。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月2日付：集計期間：2026年2月16日〜22日＞
