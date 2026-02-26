大谷翔平、絵本が「児童書」「スポーツ関連本」で1位 2冠達成【オリコンランキング】
米大リーグ（MLB）・ドジャースの大谷翔平が手がけた絵本『デコピンのとくべつないちにち』（ポプラ社）が、26日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上2.9万部（29,408部）を記録し2位にランクイン。ジャンル別「児童書」および「スポーツ関連本」で自身初の1位を獲得し、週間BOOKランキング ジャンル別で2冠となった。
【画像】デコピンの活躍描く大谷翔平の絵本（中面）
本作は、大谷がストーリーテラーのマイケル・ブランク氏と共同著者として書き下ろした初の物語。自身の愛犬・デコピンの活躍を描いた内容で、開幕戦の始球式を舞台に、家に忘れてしまったお気に入りの“ラッキーボール”を球場まで届けようと奮闘する姿を、温かい眼差しで描いている。
大谷とデコピンは、本作の収益をすべて慈善団体に寄付する予定で、ポプラ社もその趣旨に賛同し、絵本の売上の一部を動物保護団体へ寄付する。
大谷は刊行にあたり、「デコピンが特別である理由を、今回物語を通して伝えることができて嬉しいです。この絵本が子どもたちに喜びを与えることを願っています」と公式コメントを寄せている。
なお、大谷らも出場するWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）は、3月5日に開幕する。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月2日付：集計期間：2026年2月16日〜22日＞
【画像】デコピンの活躍描く大谷翔平の絵本（中面）
本作は、大谷がストーリーテラーのマイケル・ブランク氏と共同著者として書き下ろした初の物語。自身の愛犬・デコピンの活躍を描いた内容で、開幕戦の始球式を舞台に、家に忘れてしまったお気に入りの“ラッキーボール”を球場まで届けようと奮闘する姿を、温かい眼差しで描いている。
大谷は刊行にあたり、「デコピンが特別である理由を、今回物語を通して伝えることができて嬉しいです。この絵本が子どもたちに喜びを与えることを願っています」と公式コメントを寄せている。
なお、大谷らも出場するWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）は、3月5日に開幕する。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月2日付：集計期間：2026年2月16日〜22日＞