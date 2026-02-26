「落ちる落ちる！」荷台のショベルカーが傾きトラックごと“横転寸前”…街灯に衝突するまでの一部始終　東京・国立市

東京・国立市で、トラックの荷台に積まれたショベルカーが引き起こした事故の一部始終が撮影された。後ろを走っていた目撃者によると、ショベルカーは走行中に傾き始めたという。

荷台のショベルカーが街灯に衝突

9日午後7時頃、目撃者は仕事を終え、自宅に向かっていた。前には、ショベルカーを載せたトラックが走っていた。

そして交差点を曲がると、ある異変が起きたという。

目撃者：

ああ、落ちる落ちる！という感じでした。あれよあれよという間に傾いていったので、あ、これはまずいな、どうしようかなと。

目撃者はトラックごと横転するのではないかと不安を感じ、距離を取った。

トラックは右側が浮いた状態になっていたが、横転寸前のところをなんとか持ちこたえた。すると、運転手が事態に気付いたのか、ウインカーを点滅させた。ところが、トラックを道路脇に寄せた次の瞬間、傾いたショベルカーが街灯に衝突してしまった。

目撃者：

ガシャーン！と大きな音が聞こえました。

そのまま街灯にぶつかって「ガシャン、バタン」って…。

街灯は根元から折れて、歩道側に倒れたとみられる。

目撃者：

一歩間違うと自分側に倒れてきた可能性もある。（歩道に）幸い誰も何もいなかった。

警察によると、この事故によるけが人はいないという。

（「イット！」 2月25日放送より）