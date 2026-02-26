ロバート馬場、「禁断の長芋チーズ焼き」レシピ公開に「絶対に美味しい」「最高」と絶賛の声
"お笑いトリオ「ロバート」の馬場裕之が2月20日、自身のInstagramとYouTubeチャンネルを更新。食材2つで、調味料を含めても材料4つのみ、約8分で完成するという「禁断の長芋チーズ焼き」のレシピを紹介し、反響を呼んでいる。
馬場はInstagramで「叩いて焼くだけ！リピ確定『禁断の長芋チーズ焼き』をご紹介」と切り出し、「食材2つ・8分で完成！財布にも優しく、超簡単な“ふわとろ”レシピです ぜひお試しください〜」と呼びかけた。
YouTubeチャンネル「馬場ごはん」では、詳しい調理工程も公開。動画冒頭では「今日は使う材料が4つのみで超シンプル。油も使いません」と説明した。長芋はすりおろさず、袋に入れて麺棒などで叩いて砕くのがポイントだといい、「皮ごと食べるのが、食感が良くなる」と解説。調味料を加えて揉み込んだ後、フライパンで溶けるチーズとともに焼き上げる。
完成した一品を試食すると、「飲めるやつですね。チーズはカリカリで香ばしくて、長芋はトロッとしてるのでスルスル入ってきます」と感想を述べた。
簡単で美味しいレシピを多数発信している馬場ならではのアイデア料理に、ファンからは「叩いて焼くだけですが、ごちそうだと思います」「洗い物が少なくていい」「チーズと長芋は最高」「絶対に美味しいやつ！」などのコメントが寄せられている。"