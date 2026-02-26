Luovの新曲「Misty Lie」が、現在放送中のABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』の挿入歌に決定した。

本日2月25日に放送された本番組の第3話にて、本楽曲がオンエア。あわせて、来週の第4話放送日となる3月4日に配信リリースされることも決定している。

本楽曲は、本番組のためにLuovが初めて書き下ろしたラブソング。「“モテ”てきた人生でも、手に入れたいと本気で想うときほど、あなたにだけは効かなくて……いつもの恋みたいにうまくいかない」「歯車が合わなくても、傷つくことが分かっていても、私たちはそういうときほど飛び込んでしまう」といった、計算だけでは思うように進まない恋と、噛み合わない人間模様の歯車が描かれた楽曲だ。

また、参加者の恋と重ね、どこか甘酸っぱさを感じるピアノと、2人の道を祝福するようなストリングスに合わせて歌うHALDONA（Vo/Gt）の繊細で儚い歌声が、傷を撫でてくれるような楽曲となっている。

＜Luov HALDONA（Vo/Gt） コメント＞

『ラブパワーキングダム』という刺激的で新しい恋愛リアリティーショーに、音楽で彩りを添えられること、本当に光栄です。シーズン1の『ラブパワーキングダム～恋愛強者選挙～』を見させていただいて、番組を通して映し出される皆さんの姿は、とても華やかで完璧で、どこか余裕に満ちているように見えました。けれど、恋という不可抗力によって少しずつ仮面が剥がれて感情がむき出しになっていく。その「不完全になっていく過程」に、私自身、強く心揺さぶられていました。今回書き下ろした「Misty Lie」はそんな恋の「危うさ」を描いたバラードです。霧が立ち込めるように、相手の本音が見えず、自分の気持ちさえも疑ってしまう。嘘の中に潜む本当や、本当の中に混じる嘘。疑うことの裏側にある「信じてみたい」という願いをこの曲にこめています。番組の中で生まれるドラマチックな瞬間、そして画面の奥で揺れ動くみなさんの心に、この楽曲がそっと寄り添えますように。

