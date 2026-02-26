新型「CR-V」発売！

ホンダは2026年2月26日、6代目となる新型「CR-V」を翌27日に発売すると発表しました。

【か、かなりカッコよくなった…!?】これが新型CR-Vです！（写真で見る）

CR-Vは1995年の発売からグローバルで1500万台を売り上げたホンダの基幹SUVのひとつ。6代目となる新型は、「感動CR-V」をグランドコンセプトに、「スポーティーでありながら機能的なデザイン」「爽快でありながら安心感のある視界」といった、異なる価値を高い次元で両立させるべく、各種性能を磨き上げたそうです。ちなみに車名は「Comfortable Runabout Vehicle」の略です。

特徴の一つが「後席」です。足元のスペースを先代モデルから前後長で16mm拡大し、アッパーミドルSUVでクラストップレベルの広さとしたほか、8段階の調節機能をもつ後席リクライニングが可能。荷室も後席のスライド機構などにより拡大が可能で、その容量もクラストップレベルだそうです。

パワートレーンは2.0Lエンジンと2モーターを組み合わせた「e:HEV」をCR-V専用に進化させています。また、ドライブモードは雪道での発進・加速をサポートする「SNOWモード」などを加えた5種類から選べるようになっています。

バリエーションは「e:HEV RS」と、内外装を黒で統一した日本専用グレード「e:HEV RS BLACK EDITION」を設定。後者には、安全運転支援システム「Honda SENSING 360」がHondaのSUVとして国内で初めて搭載されます。

価格（消費税込）は512万2700円から577万9400円で、月間400台の販売を計画しているとのことです。