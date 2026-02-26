KDDIと沖縄セルラーは、Androidスマートフォン「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」の3機種を、3月12日に発売する。スマートフォンと衛星が直接通信できる「au Starlink Direct」や、iOSとAndroid間でのeSIM転送にも対応する。

3機種には「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」を搭載し、AI処理能力が強化された。画面上のテキストを分析してアクションを提案する「Now Nudge」や、利用者の状況に応じて情報を予測表示する「Now Brief」といった新機能が導入される。

最上位モデルの「Galaxy S26 Ultra」には、スマートフォンとして世界初という「プライバシーディスプレイ」を採用。周囲から画面を見えにくくするのぞき見防止機能を、システムレベルで制御できる。前モデル比で約0.3mmの薄型化、約4gの軽量化も図られた。

衛星通信とOS間eSIM転送に対応

通信面では、空が開けた場所であればメッセージ送信やデータ通信が可能な「au Starlink Direct」をサポートする。また、電波状況を視認しやすい「5G＋」アンテナピクトに対応し、ミリ波帯（28GHz帯）による高速通信も利用できる。

さらに、iOS端末からAndroid端末へのeSIM転送にも発売時点で対応する。異なるOS間で機種変更する際の手続きを簡略化できる。

ラインアップと価格

店頭では、いずれも256GBモデルを取り扱う。「Galaxy S26」はコバルトバイオレットとスカイブルー、「Galaxy S26+」はコバルトバイオレット、「Galaxy S26 Ultra」はコバルトバイオレットとブラックを用意する。

オンラインショップでは、上記に加え「Galaxy S26」の512GBモデル、「Galaxy S26 Ultra」の512GBモデルと1TBモデルを取り扱う。カラーはいずれもブラック。

価格は、「Galaxy S26」256GBモデルが15万2900円、512GBモデルが17万9800円。「Galaxy S26+」は17万9800円。「Galaxy S26 Ultra」は256GBモデルが24万1800円、512GBモデルが26万4800円、1TBモデルが29万9800円。

auでは、「Galaxy S26」シリーズの購入と同時に、auマネ活プランおよび「故障紛失サポートワイド with Cloud」に加入すると、機種代金から1万6500円が割り引かれる。「5G機種変更おトク割」とあわせると、最大2万2000円の割引となる。

また、「Galaxy S26」シリーズは端末購入プログラム「スマホトクするプログラム＋」の対象。たとえば「Galaxy S26」256GBモデルの場合、15万2900円から上記2万2000円が割り引かれ、機種代金は13万900円となる。「スマホトクするプログラム＋」を適用し、25カ月目までに返却すると実質負担額は6万4900円（2838円＋2821円×22回）。なお、次回をauで買い替えない場合は、特典利用料として最大2万2000円の支払いが必要となる。

Galaxy Buds4シリーズも同時発売

Galaxy S26シリーズの価格 機種名 256GB 512GB 1TB Galaxy S26 15万2900円 17万9800円 - Galaxy S26+ 17万9800円 - - Galaxy S26 Ultra 24万1800円 26万4800円 29万9800円

AIアプリの音声起動やヘッドジェスチャー操作に対応するワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds4 Pro」と「Galaxy Buds4」も、3月12日に発売される。

価格は「Galaxy Buds4 Pro」が4万1250円、「Galaxy Buds4」が3万1350円。カラーはいずれもホワイトとブラック。

キャンペーン

発売にあわせてキャンペーンも実施する。3月11日までに予約し、3月31日までに購入・応募すると、機種に応じて最大1万Pontaポイントが還元される。

また、3月12日～5月31日には発売記念キャンペーンを実施。「Galaxy S26」シリーズと「Galaxy Buds4」シリーズを購入すると、4000Pontaポイントが進呈される。