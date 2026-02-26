楽天モバイルは、サムスン「Galaxy S26」シリーズを3月12日に発売する。予約受付は楽天モバイル公式サイトで本日26日に始まった。「楽天モバイル公式 楽天市場店」での予約受付は3月2日から。予約期間中と、発売日～5月31日は楽天ポイントがもらえる購入キャンペーンを実施する。

価格は、「Galaxy S26」（12GB／256GB）が13万6800円、「Galaxy S26+」（12GB／256GB）が16万9920円、「Galaxy S26 Ultra」（12GB／256GB）が21万9840円。一括価格や分割時の支払総額は、端末のみ購入・他社から乗り換え（MNP）・新規申し込みで同額。

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

楽天モバイル買い替え超トクプログラム

48回払いで購入し、25カ月目以降に製品回収で残りの支払いが不要となる「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」を利用できる。

プログラム適用時、他社から乗り換え（MNP）で、端末分の1～24回目の支払額が最も安くなる。Galaxy S26が1990円／月、Galaxy S26+が2990円／月、Galaxy S26 Ultraが3990円／月。

Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念 予約キャンペーン

楽天モバイル買い替え超トクプログラム（48回払い）1～24回目の端末分支払額 機種 Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra MNP 1990円／月 2990円／月 3990円／月 新規 2850円／月 3540円／月 4580円／月 端末のみ購入 3100円／月 4000円／月 5000円／月

予約と購入で、最大1万円相当の楽天ポイント（ギフトコード）をもらえるキャンペーンが実施されている。

3月11日までの予約期間中、楽天モバイル公式サイトまたは楽天モバイル公式 楽天市場店でGalaxy S26シリーズを予約→3月31日までに購入→「Samusung Wallet」アプリで応募すると、最大1万円相当の楽天ポイント（ギフトコード）が進呈される。

進呈される楽天ポイント（ギフトコード）は、「Galaxy S26 256GB (SM-S942C)」購入で5000円相当、「Samsung Galaxy S26+ 256GB (SM-S947C)」「Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB(SM-S948C)」購入で1万円相当。

購入日は開通日が基準として扱われる。購入した製品が、購入・応募期間の3月31日を過ぎて到着した場合はキャンペーンに参加できない。

Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念 購入キャンペーン

3月12日～5月31日は、Galaxy S26シリーズに加えて「Galaxy Buds4」シリーズを購入し、Samusung Walletアプリで応募すると、4000円相当の楽天ポイント（ギフトコード）が進呈される。

購入日は製品の受取日が基準となる。購入した製品が応募期間後に届いた場合、キャンペーンに参加できない。