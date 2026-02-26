「まさに一心同体ですね」五輪の感動冷めやらぬ中、りくりゅうの“夢の続き”コメントが話題 「信頼以上の絆を感じる」「逆プロポ―ズみたいでニヤける」
りくりゅうは同じ方向を力強く見ているとする(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一が2月25日の「報道ステーション」（テレビ朝日系列）に生出演。“今後の道”について語る場面があった。
【写真】「カナダまで飛んで帰れるよ！」りくりゅう三浦璃来の大ジャンプを見る
日本人ペアとして初の金メダル、息のあった圧巻の演技と「りくりゅうフィーバー」が収まらない中、キャスターの大越健介氏に将来の夢について聞かれると木原は「今回、たくさんの方々にペアというものを知っていただけたと思うので、僕たち世代でこのペアを終わらせてしまうのではなく、日本がペア大国となるために自分たちができることがあれば、少しでもお手伝いしたいという気持ちです」と言い切った。先々は指導者として後進育成に励みたいという青写真を語った。
これには三浦も「私も同じ目標を持っているので、そばでずっと支えられたらなと思っています」と笑顔。
25日に行われた日本記者クラブの会見においても三浦は「木原選手が引退するときは私が引退するとき。違う人と組んで続けることは絶対ない」と深い絆を感じさせるコメントも報じられた。
ネット上でも「まさに一心同体ですね」「信頼以上の絆を感じる」など、話題が沸騰。また報道ステーションでは今後の“夢の続き”においても三浦が木原を支えたいとして仲の良さが伝わったことで「2人ともお互いの目をしっかり見ている」「そばでずっと支えたいって、もう逆プロポーズみたいでニヤける」など、さまざまな声が飛び交っている。
一大旋風を巻き起こしたペアの今後の絆パフォーマンスも引き続き、楽しみとなりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。